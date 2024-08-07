يعود الخبير الاقتصادي والحائز جائزة نوبل محمد يونس، الذي من المقرر أن يقود حكومة مؤقتة في بنغلاديش بعد الإطاحة برئيسة الوزراء، إلى دكا، الخميس، على ما أعلن مكتبه في بيان.

وقال مكتب يونس، 84 عامًا، الموجود حاليًّا في أوروبا، إنه سيصل إلى العاصمة دكا الساعة الـ14:10 (08,10 بتوقيت غرينتش) الخميس، بحسب "فرانس برس".

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وذكرت وسائل إعلام في بنغلاديش أن يونس عُيّن رئيسًا للحكومة المؤقتة في البلاد.

والثلاثاء، أعلن رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين، حل البرلمان تمهيدًا لتشكيل حكومة انتقالية بعد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد ومغادرتها البلاد إثر احتجاجات ضد الحكومة.