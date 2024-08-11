قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 14 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ باليستية تكتيكية من طراز توشكا-يو، أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة كورسك المتاخمة للحدود.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن 16 طائرة مسيرة أسقطت فوق منطقة فورونيج على بعد مئات الكيلومترات جنوبي موسكو، و3 طائرات مسيرة فوق منطقة بيلغورود الحدودية.

وذكرت الوزارة عبر تطبيق "تيليغرام" أن طائرة مسيرة دمرت فوق منطقة بريانسك وأخرى فوق منطقة أورلوف.

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وفي وقت سابق، أصيب 13 شخصًا بجروح جراء هجوم أوكراني على منطقة كورسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك، أليكسي سميرنوف، في منشور عبر تطبيق "تيليغرام"، إن الهجوم الأوكراني أدى إلى إصابة 13 شخصًا، وأشار إلى أن حالة اثنين منهم خطيرة.

وأشارت وزارة الطوارئ الروسية إلى أن خدمات الطوارئ أنقذت 15 شخصًا.

وأوضحت في بيان عبر تطبيق "تيليغرام" أن "رجال الإطفاء التابعين لوزارة الطوارئ الروسية يعملون على تخفيف تداعيات الحادث في كورسك. وأضافت أن "نوافذ مبنى سكني مكون من 9 طوابق، تحطمت، وتضررت الشرفات، ولم تتضرر الهياكل الداعمة للمبنى، واشتعلت النيران في عدة سيارات، وقد أُخْمِد الحريق".

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، يصل عددها إلى ألف شخص، شنت هجومًا في السادس من أغسطس/ آب بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلها في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.