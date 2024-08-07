كشفت صحيفة بنغلاديشية عن العثور على جثث قياديين في حزب "رابطة عوامي" الذي تتزعمه رئيسة الوزراء المستقيلة الشيخة حسينة، وعدد من أقاربهم.

وقالت "دكا تريبيون"، اليومية الناطقة بالإنجليزية، إن الجثث التي عثر عليها في مدن مختلفة في بنغلاديش تعود لعشرين من القادة المحليين للحزب والمنظمات السياسية المرتبطة به، و9 من أقاربهم.

وأفادت الشرطة بأن 4 من القتلى تعرضوا للضرب حتى الموت، بينما اختنق الباقون، أو أحرقوا أحياء عندما أشعل محتجون النار في منازلهم.

وبدأت الاحتجاجات في بنغلاديش بعد الإعلان عن "تحرك عدم التعاون" الذي أطلقته يوم الأحد الحركة الطلابية ضد التمييز.

وتصاعدت الاشتباكات بين الطلاب المناهضين للحكومة والموالين لها والشرطة إلى أعمال شغب.

وغادرت الشيخة حسينة وشقيقتها مقر العاصمة دكا، فيما ذكرت قناة News18 أنها استقالت وتوجهت إلى مدينة أجارتالا الهندية.