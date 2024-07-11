"تهديد خطير".. أول رد روسي على إعلان الناتو إرسال طائرات لأوكرانيا

أعلنت موسكو أنها تدرس "تدابير" لاحتواء ما وصفته بـ "التهديد الخطر" من الناتو، وذلك في أول رد روسي على إعلان الناتو تزويد أوكرانيا بطائرات إف 16 أمريكية الصنع.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن "هذا يفرض علينا أن نحلل بعمق شديد قرارات المناقشة التي جرت، وأن نحلل بعناية فائقة نص الإعلان الذي تم اعتماده. هذا تهديد خطير للغاية للأمن القومي لبلدنا. كل هذا سيتطلب منا تدابير رد مدروسة ومنسقة وفعالة لردع حلف شمال الأطلسي".

وقال بيسكوف إن "الناتو منخرط فعلياً بشكل كامل في الصراع الدائر حول أوكرانيا"، وإن "البنية التحتية العسكرية للحلف تتحرك باستمرار نحو حدود روسيا الاتحادية، وإن "روسيا تعتبر هذا التوسع بمثابة تهديد غير مقبول لأمنها".

وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "من الواضح أن التحالف يسعى إلى تحقيق أحد أهدافه الرئيسية، وهو قمع روسيا، وإلحاق هزيمة استراتيجية بها".