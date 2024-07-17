تطابق رؤى أم اهتمام بالشباب.. لماذا اختار ترامب "فانس" نائباً له؟

دفع اختيار المرشح الجمهوري دونالد ترامب لـ"عدو الأمس" جيمس ديفيد فانس، نائبًا له، المحللين إلى سبر الأسباب التي حدت بالرئيس الأمريكي السابق للمراهنة على النائب الشاب، متسائلين ما إذا كان الأمر عائداً إلى تطابق الرؤى بين الرجلين أم هو اهتمام وجذب لملف الشباب في أمريكا.

وتناول المحللون، في حديثهم لـ"إرم نيوز"، مدى التوافق في الأفكار والسياسات بين ترامب وفانس فيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالداخل، والتي تدور حول شعار "أمريكا أوّلا"، رغم أن فانس كان معارضًا لترامب منذ ثماني سنوات، إلا أنه اعترف بأن ذلك كان خطأ من جانبه.

كما أن اختيار فانس، بحسب المحللين، يجذب قطاع الشباب لترامب، وهو بمثابة رسالة دعائية للديمقراطيين، في إشارة لعمر بايدن، على حدّ قول البعض.

واختار ترامب، مؤخرًا، جيمس ديفيد فانس، الذي يوصف بأنه أحد أكبر مؤيدي ترامب في الكونغرس وأكثرهم ولاء، مرشحًا لمنصب نائب الرئيس، حال فوزه بالانتخابات المقبلة.

ويعد النائب أحد أبرز أوجه توجهات وسياسة المرشح الرئاسي بشكل تنفيذي حال الفوز بالاستحقاق.

وتوضح السيرة الذاتية الشخصية والمهنية والآراء السياسية لفانس، إلى حد بعيد أسباب دعم الجمهوريين لترشحه نائبًا لترامب، إذ نشأ فانس المولود في الثاني من أغسطس 1984 في مدينة ميدلتاون، بولاية أوهايو، وهي مدينة صناعية أمريكية، في مركز تصنيع الصلب، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون بعد أن خدم في سلاح مشاة البحرية.

وتتضح أفكار فانس المرتبطة إلى حد بعيد بمحاور برنامج ترامب الانتخابي، عندما ألّف عام 2016، كتابه الذي استكشف فيه المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه مسقط رأسه، ودائرة الفقر التي عاناها الأمريكيون في جبال الآبالاش، حيث نشأت والدته وعائلتها، منتقدًا ثقافة التدمير الذاتي في الريف الأمريكي، وسعى إلى تفسير شعبية ترامب بين الأمريكيين الفقراء من أصول أوروبية.

ويعد فانس من أبرز أعضاء مجلس الشيوخ المتحمسين للسياسة المحافظة المتشددة، ومنها ما يتعلق بالموقف من أوكرانيا، ومعارضته لإرسال المساعدات إليها.

القدرة على التفاهم مع ترامب

ويوضح الأكاديمي البارز، النائب التنفيذي لرئيس جامعة سانت فينست الأمريكية في نيويورك، عابد الكشك، أن اختيار ترامب لفانس يتعلق بنقاط متعددة، أولاها أن فانس بأسلوبه وطريقة تعامله قادر على التفاهم مع شخصية ترامب الصعبة والمعقدة، بشكل أو بآخر، وهذا ما ظهر خلال تصريحات ترامب، التي تكشف ارتياحه في التعامل مع فانس.

وأضاف الكشك في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن فانس يقوّي أفكار ترامب في ظل صغر سنه، إذ سيصنف الشاب على أنه ثالث أصغر نائب رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، حال فوز ترامب، وهي الأفكار المتعلقة بقيم الأسرة، وإعطاء التفاؤل للشباب بالولايات المتحدة ومستقبلها.

واستكمل الكشك، أن من النقاط المهمة في هذا الاختيار، أن فانس كان ينتقد ترامب منذ ثماني سنوات، ولكنه تراجع عن ذلك، وأصبح من أكبر المؤيدين له، معترفًا بأن موقفه من ترامب كان خطأ؛ ما يعد مهمًّا للغاية في الدعاية لترامب.

وركز الكشك على كون فانس قادمًا من ولاية أوهايو المهمة للغاية في الانتخابات المقبلة، لِما لها من دور وثقل من حيث الكتلة التصويتية، وما وراء ذلك من ملفات أخرى، متطرقًا إلى الرهان أيضًا على فانس الشاب في أن اختياره يعطي تفاؤلًا كبيرًا في ظل احتياج دعم الناخبين الصغار وجذبهم لـ"ترامب".

دوره في كسب الأصوات

ويعدد المحلل السياسي، حامد الصراف، من أسباب اختيار ترامب لفانس، الرغبة في كسب أصوات بضع طبقات وقطاعات، في صدارتها الطبقات العاملة والفقيرة، بالإضافة إلى الفلاحين، إذ ينتمي فانس المعروف بكونه شابًّا "عصاميًّا"، لعائلة فقيرة كادحة، لافتًا إلى أن ترامب أراد ما وصفه بـ"التعشيق" بهدف التكامل في الدعم والمساندة ما بين رجال الأعمال الأغنياء والطبقات الكادحة في أمريكا.

وأضاف الصراف في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن من أبرز نقاط اختيار فانس، قرب أفكاره من نقاط رئيسة يعمل عليها "ترامب"، تتعلق بالحفاظ على الأسرة، ورفض الإجهاض، ومواجهة حمل السلاح والتجارة الدولية الخاصة بذلك، حفاظًا على ما يسميه بـ" النمط الأمريكي المحافظ".

تطابق الرؤى

وتطرق الصراف إلى نقاط أخرى لاختيار فانس، تتعلق بالعلاقات الدولية، منها رفضه التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان عديدة، لا سيما دول أوروبا فيما يخص الحروب والصراعات وما يتعلق بحلف الناتو، فضلًا عن اتفاقه مع رؤية ترامب فيما يخصّ الكف عن التدخل في الحرب الروسية الأوكرانية، مع تقليل الدعم المقدم لحلف "الناتو".

وشدد الصراف على ارتباط اختيار فانس، إلى حد بعيد، على كسب أصوات الولايات "المتأرجحة"، حيث هناك خمس ولايات من هذا النوع، ما بين "الديمقراطي" و"الجمهوري"، وفانس الذي تعتبر أوهايو مسقط رأسه، من تلك الولايات "المتحركة" في التصويت بجانب "ميشيغان" و"بنسلفانيا".

وتابع أن "اختيار مرشح لنائب الرئيس من ضمن تلك الولايات، سيكون له دور بالتأكيد في حسم كتل تصويتية كبيرة فيها لصالح ترامب والحزب الجمهوري".

استقطاب الشباب

فيما قال الباحث في العلاقات الدولية، حسان كامل، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن اختيار فانس يحمل أيضًا رسائل إلى الناخب بأن الحزب الجمهوري يعتمد إلى حد بعيد على استهداف الشباب الأمريكي الذي يعتبر مستقبل البلاد، مع توجيه ضربة للحزب الديمقراطي في هذا السياق، وتقديمه على أنه يفتقد أي رؤية تتعلق بمستقبل وحياة الشباب، ومدى تصوير الحزب المنافس على أنه "عجوز" من خلال مرشحه الرئاسي بايدن المتقدم في العمر، الذي لا يراهن على هذه الفئة.