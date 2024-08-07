جهزت إيران منطقة الدفاعات الجوية في شرقي البلاد بأنظمة صاروخية ورادارية ومسيرات، لمواجهة "التهديدات".

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد قوله، خلال زيارته قيادة عمليات الدفاع الجوي في شرق إيران واجتماعه بالكوادر هناك، "إن الإجراءات المتخذة لتحسين قدرات الرادار والصواريخ والطائرات من دون طيار تتماشى مع التهديدات المتصورة والناشئة".

وشدد قائد قوات الدفاع الجوي الإيرانية على ضرورة اليقظة في ظل التهديدات الموجودة في المنطقة، منوهاً إلى ضرورة التقييم المستمر لمستوى الاستعداد الدفاعي والقتال.

وأضاف "بفضل الجهود التي تبذلها المراكز العلمية والتدريبية والبحثية التابعة لقوات الدفاع الجوي على مدار الساعة وتبادل المعرفة مع المراكز الأخرى ذات الصلة، تم تطوير التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في المعدات والأسلحة المحلية لهذه القوة، بالإضافة إلى زيادة القدرات الجديدة والفريدة من نوعها في مجال العمليات، كما تمت زيادة قوة وحدات الدفاع الجوي الإستراتيجي".

وتصاعد مستوى التوتر في المنطقة بين إيران وحلفائها من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، على خلفية اتهام طهران لتل أبيب باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية.

ولقي هنية ومرافقه الشخصي مصرعهما في محل إقامتهما شمال طهران فجر الأربعاء، فيما لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم.

وتوعدت إيران بالرد على إسرائيل جراء اغتيال هنية، كما حملت واشنطن المسؤولية بسبب دعمها لإسرائيل.

وحذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الثلاثاء من أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي هجوم على قواتها بعد إصابة خمسة جنود أمريكيين في هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق.

وردًا على سؤال عما إذا كان يعرف من يقف وراء الهجوم، قال أوستن إن الولايات المتحدة متأكدة من أنه من عمل الميليشيات المدعومة من إيران، لكنها لا تعرف بعد أي هذه الميليشيات نفذت الهجوم.