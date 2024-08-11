قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، "أعمل يوميًا، مع فريقي بالكامل، للتأكد من عدم تصاعد الأمور إلى حرب إقليمية"، بالإشارة إلى تسارع الأحداث في الشرق الأوسط.

وأشار في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، إلى أنه "يمكن أن تتصاعد الأمور بسهولة إلى حرب إقليمية"، وسط توعد إيران بالرد على سلسلة اغتيالات إسرائيلية.

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وأكد بايدن أنه "ما زال من الممكن"، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل نهاية ولايته، مبينًا أن "الخطة التي وضعتها، والتي أقرتها مجموعة الدول السبع، وأقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما زالت قابلة للتطبيق"، بالإشارة إلى خطته بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وحث الرئيس بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في شهر تموز/يوليو الماضي، عندما زار الأخير العاصمة الأمريكية واشنطن، على قبول اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس.