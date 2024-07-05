أول تصريح لستارمر بعد تعيينه رئيسا لحكومة بريطانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن حزبه سيبدأ "على الفور" بالعمل من أجل التغيير.

وأضاف رئيس حزب العمال البريطاني بعد تعيينه رسمياً في منصب رئيس الوزراء، أن "الشعب صوّت من أجل التغيير وعودة حزب العمال للحكم، وهناك حاجة لمعالجة انعدام الثقة في السياسة بالأفعال".

وقال ستارمر لدى وصوله إلى مقر رئاسة الوزراء بعد تكليفه من الملك برئاسة الحكومة، إنه ستكون هناك حكومة تسعى للعمل من أجل مصالح البريطانيين من الآن، وإن بريطانيا بحاجة إلى إعادة الانطلاق من جديد، وبحاجة إلى إعادة ضبط أكبر لاكتشاف هويتها.

وكان القصر الملكي البريطاني أعلن أن الملك تشارلز الثالث عيّن ستارمر رسمياً رئيسا للوزراء خلال اجتماع في قصر باكينغهام.

وقبل ذلك، وافق الملك على استقالة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك.