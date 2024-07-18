تناولت صحيفة "وول ستريت جورنال" كيفية استعادة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لسيطرته بشكل كامل على الحزب الجمهوري، حتى قبل محاولة اغتياله الفاشلة، يوم السبت الماضي، التي أسكتت منتقديه خارج الحزب.

وفي المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري هذا الأسبوع، رفع ترامب من قبل زملائه الجمهوريين، وحتى من كانوا ينتقدونه ذات يوم، إلى مرتبة البطل، مثلما تضاعفت شعبية ترامب بعد اختياره للسيناتور جي دي فانس مرشحًا رسميًّا لمنصب نائب الرئيس، وفق الصحيفة.

ولفتت إلى مساهمة المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا من الأثرياء، بقيادة إيلون ماسك، في تغيير مسار ترامب، الأمر الذي له تأثير على قوة الرئيس السابق في الحزب.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن ترامب بعد أن كان سيخسر كل شيء منذ فترة، إلا أن هذا الدعم يجعل من السهل نسيان ذلك، ويرفع شعبويته.

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وانزلق ترامب إلى حالة من الفوضى عقب خسارته الانتخابات الرئاسية، العام 2020، أمام الرئيس الحالي جو بايدن، ورفضه قبول نتائج الانتخابات، واللوم الذي تحمله في أعمال الشغب في الكابيتول، وما أعقب ذلك من فشل الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، وفق الصحيفة.

وأشارت إلى ما أعقب ذلك من انخفاض معدلات قبول ترامب بشكل حاد؛ في حين تحدث القادة الجمهوريون وكبار المانحين عن فتح صفحة جديدة لجيل جديد من قادة الحزب، إذ بدأ حينها حاكم ولاية فلوريدا البارع وعشرات الجمهوريين الآخرين بالتخطيط للترشح للرئاسة.

وكان ترامب واثقًا أنه سيضم الحزب الجمهوري مرة أُخرى إلى صفه، فقد حاول تبرئة نفسه من الاتهامات الجنائية التي ألصقت إليه، وأعلن أنه ضحية، وحشد قاعدته، وضغط على المؤيدين للحصول على المال، وولد الولاء للحزب، وشكّل فريق حملة رشيقًا ومنضبطًا، وحصل على بعض فترات الراحة، على حد تعبير "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة إن إدانة ترامب الجنائية، في مايو/أيار الماضي، في قضية الأموال الطائلة في مانهاتن، جعلت منه مجرمًا، لكنها عززت جمع التبرعات أيضًا.

وتقدم ترامب على الرئيس بايدن في معظم استطلاعات الرأي في الولايات الحاسمة لعدة أشهر، وما عزز هذه الميزة هي الشكوك بشأن اللياقة العقلية والبدنية لبايدن، وفق الصحيفة.