أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قوات بلاده سيطرت على 74 بلدة في الأراضي الروسية، بعد هجوم مفاجئ شنته الأسبوع الفائت، ودفع عشرات آلاف المدنيين إلى الفرار.

وكتب زيلينسكي عبر حساباته في إكس وتلغرام، "رغم معارك صعبة وكثيفة، يستمر تقدم قواتنا في منطقة كورسك (...) أوكرانيا تسيطر على 74 بلدة".

وأضاف أن أوكرانيا تمكنت من "تجديد" أعداد أسرى الحرب الروس لمقايضتهم بجنودها و"الاستعداد لخطواتنا التالية مستمر".

ونشر الرئيس الأوكراني مقطع فيديو يظهره وهو يجري مكالمة بالفيديو مع قائد الجيش أولكسندر سيرسكي.

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وأبلغه سيرسكي خلال المكالمة: "حتى اليوم، تقدمت قواتنا في بعض المناطق بمقدار 1 إلى 3 كيلومترات".

وأضاف أن أوكرانيا سيطرت في اليوم الأخير على "40 كيلومترا مربعا من الأراضي"، بعدما أعلن الاثنين أن قواته تسيطر على حوالي ألف كيلومتر مربع من الأراضي الروسية.

وتابع سيرسكي: "القتال مستمر على طول الجبهة. الوضع تحت السيطرة رغم شدة القتال".

وكان حاكم منطقة كورسك، حيث بدأت كييف هجوما قبل أسبوع، قال الاثنين إن أوكرانيا تسيطر على 28 بلدة.