أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على شركة تعمل على تطوير أسلحة لإيران، بحسب وكالة "رويترز".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان، إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الجمعة عقوبات على شركة "حكيمان شرغ ريسيرش".

وتأتي هذه العقوبات على خلفية اتهام الوزارة للشركة بالمشاركة في أعمال أبحاث وتطوير للأسلحة لصالح إيران.

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في سياق متصل، أظهرت صور حديثة عبر الأقمار الصناعية توسعات كبيرة في منشأتين إيرانيتين رئيستين للصواريخ الباليستية.

وقدّر باحثان أمريكيان أن التوسعات تهدف إلى زيادة إنتاج الصواريخ، وهو ما أكده ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار، وفق "رويترز".

ويأتي توسيع المنشأتين عقب اتفاق أبرم في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وافقت بمقتضاه إيران على إرسال صواريخ إلى روسيا التي كانت تسعى للحصول عليها من أجل حربها على أوكرانيا.