أعلنت الحكومة البريطانية عن استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال وزير الخارجية في الحكومة البريطانية الجديدة، ديفيد لامي، أمام البرلمان إنه مطمئن إلى أن الوكالة اتخذت خطوات "لضمان التزامها بأعلى معايير الحيادية".

وأضاف "أستطيع أن أؤكد للبرلمان أننا سنلغي تعليق تمويل الأونروا، وستقدم بريطانيا 21 مليون جنيه إسترليني" للوكالة.

وكانت بريطانيا واحدة من عدة دول أوقفت تمويلها للأونروا بعد اتهامات من إسرائيل بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في هجوم حركة حماس عليها في أكتوبر تشرين الأول والذي أشعل فتيل حرب غزة.