بارديلا: التجمع الوطني سيواصل عمله ضمن صفوف المعارضة بفرنسا

قال زعيم التجمع الوطني الفرنسي، جوردان بارديلا، مساء اليوم الأحد، إن حزبه سيواصل عمله ضمن صفوف المعارضة.

وانتقد زعيم الحزب اليميني المتطرف الأحد، التحالف اليساري الذي جاء في المقدمة في الانتخابات التشريعية الفرنسية، ووصفه بأنه "تحالف عار".

وتأتي تصريحات بارديلا، بعد أن حقق اليسار، انتصارا مفاجئا لليمينيين المتطرفين، الذين كانوا على مدار أيام قبل الجولة الثانية من الانتخابات، المرشح الأبرز للحصول على الأغلبية.

وتشير التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا إلى تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدمًا على اليمين المتطرف، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.

ويُقدّر حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعدًا ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدًا وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدًا.

وطالب اليسار الراديكالي الفرنسي من رئيس الوزراء "المغادرة" مشيرا إلى أن على تحالف اليسار أن "يحكم"، في أول تصريح بعد المفاجأة المدوية.