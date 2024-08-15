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فرانس برس: أوكرانيا تؤكد سيطرتها على 82 قرية و1150 كيلومترا مربعا في كورسك
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روسيا تعلن سيطرتها على قرية قريبة من محور رئيسي شرقي أوكرانيا

روسيا تعلن سيطرتها على قرية قريبة من محور رئيسي شرقي أوكرانيا
قوات من الجيش الروسي المصدر: رويترز
وكالات
وكالات
15 أغسطس 2024، 11:27 ص

قالت روسيا اليوم الخميس، إن قواتها سيطرت على قرية إيفانيفكا الواقعة على مسافة 15 كيلومترا فقط من بوكروفسك وهو مركز لوجستي مهم في شرق أوكرانيا، بحسب "فرانس برس".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات عسكرية "حرّرت قرية إيفانوفكا" في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، مستخدمة الاسم الروسي للقرية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت روسيا أنها بدأت بإجلاء آلاف آخرين من مناطق حدودية في وقت قالت فيه أوكرانيا إنها تواصل التقدم بعد توغل مباغت في الأراضي الروسية يهدف إلى إجبار موسكو على إبطاء تقدمها على طول الجبهة.

وبدأ أكبر هجوم أجنبي على الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية في السادس من أغسطس/ آب عندما اقتحم آلاف الجنود الأوكرانيين الحدود الغربية لروسيا في إحراج لكبار القادة العسكريين الروس.

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وبدعم من مجموعات من الطائرات المسيرة والمدفعية الثقيلة والدبابات، تمكنت الوحدات الأوكرانية منذ ذلك الحين من السيطرة على جزء من أراضي أكبر قوة نووية في العالم. وتتواصل المعارك على طول جبهة بعمق حوالي 18 كيلومترا داخل الأراضي الروسية، اليوم الخميس.

وقال أليكسي سميرنوف القائم بأعمال حاكم كورسك إنه يجري إخلاء منطقة جلوشكوف التي يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة. وتم إجلاء ما لا يقل عن 200 ألف شخص حتى الآن من المناطق الحدودية، وفقا لبيانات روسية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأربعاء، إن قواته تقدمت بضعة كيلومترات، وإن هدف إحياء "جدول تبادل" لأسرى الحرب قد تحقق. وذكر مسؤول أوكراني أن كييف تعمل على إنشاء منطقة عازلة لحماية سكانها من الهجوم.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن قواتها أسقطت طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلغورود المجاورة في روسيا، وأن قاذفات سوخوي-34 قصفت مواقع أوكرانية في كورسك.

وأضافت الوزارة الروسية أن معارك عنيفة تجري على طول الجبهة الأوكرانية، وقالت إن قواتها تمركزت في مواقع أفضل في عدة نقاط.

وفي حين أحرج الهجوم الأوكراني موسكو، وكشف عن ضعف دفاعاتها الحدودية، وغيّر سردية الحديث عن الحرب، يقول المسؤولون الروس إن ما وصفوه بأنه "غزو" أوكراني لن يغير مسار الحرب.

وحقق التوغل الأوكراني في روسيا أكبر مكاسب لها في ساحة المعركة منذ عام 2022.

أوكرانيا روسيا

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