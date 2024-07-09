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أوكرانيا تنتظر الدعم.. غموض سياسي يحيط بقمة "الناتو"

أوكرانيا تنتظر الدعم.. غموض سياسي يحيط بقمة "الناتو"
علم الناتو إلى جانب العلم الأمريكي في واشنطنالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
09 يوليو 2024، 8:05 ص

يجتمع قادة دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" الثلاثاء في واشنطن في قمة تهدف إلى تأكيد الدعم لأوكرانيا والمعارضة لروسيا، وسط غموض سياسي يحيط بعدد من الملفات.

ويُتوقع أن تطغى على القمة جهود الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل البقاء السياسي، بحسب "فرانس برس".

وسيحاول بايدن، البالغ 81 عامًا، طمأنة الحلفاء خلال الاجتماع المستمر حتى الخميس بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحلف، حيال القيادة الأمريكية وقدرته الشخصية على البقاء في الحكم وسط تزايد الدعوات التي تطالبه بالانسحاب من السباق الانتخابي.

وفي ظلّ الشكوك المحيطة بقدرة بايدن على الحكم، تدرس الدول الأخرى في التحالف المؤلف من 32 عضوًا بقلق احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

لكن السياسة الأمريكية لن تكون وحدها محطّ الاهتمام في القمّة، فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيشارك في الاجتماع بعدما تقدّم معسكره على اليمين المتطرف الفرنسي الذي كان يرجح حصوله على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.

وسيُشكّل حضور رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر أول رحلة دولية له منذ تسلّمه منصبه الأسبوع الماضي، كما يصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بعد أيام من اجتماع مثير للجدل عقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسيحلّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على القمّة ضيفًا على أمل ضمان حصول بلده على مزيد من أنظمة الدفاع الجوي من طراز باتريوت يطالب بها منذ أشهر للتصدي للهجمات الروسية.

ومن المتوقع أن يكون الوعد بتقديم المزيد من الأسلحة أكبر انتصار يحصل عليه الرئيس الأوكراني في وقت تسعى فيه قواته بصعوبة للحفاظ على مواقعها بعد عامين ونصف العام من بدء الغزو الروسي.

ومن المؤمل أن تكون التعهدات بشأن إمدادات الأسلحة كافية لتجنب إثارة زيلينسكي وحدوث خلاف دبلوماسي آخر بعدما انتقد علنًا خلال قمة الناتو العام الماضي إحجام الحلف عن منح أوكرانيا العضوية.

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