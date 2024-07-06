هنأ المرشح الرئاسي الإيراني سعيد جليلي غريمه مسعود بزشكيان، بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الجمعة، ووعد بمساعدة حكومته.

وقال جليلي، في بيان له "في 5 من يوليو/ تموز، "أود أن أهنئ بزشكيان الذي نجح في كسب أصوات أغلبية الشعب، وأعتبر أن من واجبي مساعدة الحكومة القائمة على تجاوز المشاكل والوصول إلى النقطة المنشودة من تقدم البلاد".

وأضاف: "أظهر الشعب الإيراني للعالم من جديد استقرار وعمق أسس الديمقراطية الدينية والنظام الجمهوري".

وأردف: "الآن أصبح على الجميع احترام المرشح المنتخب، ومساعدته على تنمية البلاد، وإعلاء النظام المقدس للجمهورية الإسلامية".

كما شكر جليلي ملايين الأصوات الذين أرادوا استغلال "عالم الفرص" من أجل تحقيق "قفزة إيرانية".

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وقال: "أؤكد لهم أنه بدعم ما يقرب من 14 مليوناً من أصواتكم، سأبذل قصارى جهدي لدعمكم أكثر من أي وقت مضى. سأستخدم نقاط القوة، وأساعد على تصحيح الأخطاء وإصلاح العيوب في العمليات الحالية، باستخدام القدرات الشعبية والعلمية والمهنية والنخبوية".

وتابع جليلي: "لقد حان الوقت للعب "الدور المجيد لكل إيراني بالتعاطف والوحدة الوطنية؛ من أجل تحقيق المثل العليا للثورة الإسلامية".

وقالت وزارة الداخلية، في وقت سابق، إن مسعود بزشكيان حصل على 16.4 مليون صوت مقابل 13.5 مليون لسعيد جليلي في الانتخابات الرئاسية، وبذلك يكون بزشكيان رئيسا لإيران خلال انتخابات شارك فيها 49.8% ممن يحق لهم التصويت.

وبحسب الوزارة، حصل بزشكيان على نسبة 53.67%، بينما حصل جليلي على 44.34%.