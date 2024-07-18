في أول ظهور له بعد إعلان البيت الأبيض إصابته بكوفيد 19، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه "بحالة جيدة"، الأربعاء، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا خلال رحلة انتخابية إلى لاس فيغاس.

وقال بايدن للصحافيين أثناء صعوده على متن الطائرة الرئاسية قبل التوجه إلى منزله في ديلاوير "أشعر بأنني بحالة جيدة"، وفق فرانس برس.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بكوفيد-19 في أثناء رحلة إلى لاس فيجاس لحضور تجمع انتخابي، الأربعاء، مضيفا أنه يعاني من أعراض خفيفة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان إن بايدن سينتقل إلى منزله في ديلاوير "حيث سيعزل نفسه ويواصل تأدية واجباته بالكامل خلال هذه الفترة".