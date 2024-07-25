تخلت حكومة حزب العمال الجديدة في بريطانيا، عن خطة الحكومة المحافظة السابقة بشأن ترحيل مهاجرين إلى رواندا، إذ أعلنت الحكومة الجديدة، اليوم الخميس أنها رحّلت 46 شخصًا إلى فيتنام وتيمور الشرقية.

وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، أخيرًا، إن الرحلات الجوية التي كان من المقرر أن تنقل مهاجرين غير شرعيين إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، ستُسْتَخْدَم عوضا عن ذلك لترحيل مجرمين أجانب ومخالفين لقوانين الهجرة.

وأشارت إلى أن الرحلة هي الأولى إلى تيمور الشرقية وفيتنام منذ عام 2022، مضيفة أن "رحلة اليوم تُظهر أن الحكومة تتخذ إجراءات سريعة وحاسمة لتأمين حدودنا وإعادة أولئك الذين ليس لديهم الحق في الوجود هنا".

وألغى حزب العمال، الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات هذا الشهر خطة المحافظين بشأن رواندا التي اعتبرت المحكمة العليا البريطانية أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".

أخبار ذات علاقة زيادة قياسية.. قلق أوروبي من تنامي الهجرة عبر موريتانيا

وكان رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك يسعى لإرسال أولى الرحلات الجوية هذا الشهر، بعد إصدار تشريع يصنف رواندا على أنها آمنة.

ووصفت الوزير كوبر خطة الترحيل إلى رواندا، التي هدفت إلى ردع المهاجرين الذين يعبرون القناة من شمال فرنسا، بأنها "أكثر هدراً صادماً لأموال دافعي الضرائب" شهدته في حياتها.

وأنفق حزب المحافظين 700 مليون جنيه إسترليني على هذه الخطة، لكن 4 مهاجرين فقط عادوا إلى رواندا، وقد ذهبوا طوعا، وأبلغت كوبر البرلمان أيضا أن حكومة سوناك كانت تخطط لإنفاق أكثر من 10 مليارات جنيه على الخطة بالإجمال.

ويتمثل نهج حزب العمال في إعطاء الأولوية لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدان آمنة معينة لتخفيف التراكم الكبير في الطلبات.

كما يرغب في تعاون أوثق مع الشركاء الأوروبيين من أجل "القضاء" على العصابات التي هربت حتى الآن نحو 16 ألف شخص عبر القناة.

وقال مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد إن المواطنين الفيتناميين يمثلون 20% من المهاجرين غير الشرعيين الذين اُعْتُرِضُوا في أثناء عبور القناة بين شهر كانون الثاني/يناير وآذار/مارس الماضيين.

ويوم الأربعاء الماضي، تم سجن عصابة من مهربي البشر البريطانيين بعد محاولتهم إخفاء مهاجرين فيتناميين في حجرة في شاحنتهم في أثناء سفرهم من فرنسا إلى بريطانيا.

وأدين 11 شخصًا في بريطانيا في ما يتعلق بمقتل 39 مهاجرا فيتناميا عثر عليهم في الجزء الخلفي من شاحنة عام 2019 بعد تهريبهم من شمال أوروبا.