كشفت مصادر مطلعة بأن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون يدعمان "سرا" الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويشجعان المانحين على الاستمرار في العطاء والتمسك به.

ونقل موقع "أي بي سي نيوز" وصف المصادر دعم عائلة كلينتون لبايدن بأنه "مشجع ومحترم".

في الإطار، أشار الموقع الأمريكي إلى تواجد كبار موظفي بايدن، في ريهوبوث بولاية ديلاوير، حيث يتعافى بايدن من كوفيد 19، وبحسب المصادر فإن كبار موظفي بايدن، "يواصلون الاستماع إلى مخاوف المانحين والمشرعين وزعماء الحزب، كما كانوا يفعلون منذ المناظرة، لكنهم لا يتفقون مع تلك المخاوف".

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ونقل الموقع الرسالة التي قال إن موظفي بايدن يوجهونها إلى هؤلاء المشككين هي أن "بايدن لديه منظور متشدد وملتزم بهذا السباق".

من جهته، دعا النائب مارك تاكانو من كاليفورنيا بايدن علنًا إلى "تسليم الشعلة" إلى هاريس والانسحاب من السباق، قائلا عبر حسابه على "إكس": "جو، أنا أحبك وأحترمك، لكن المخاطر كبيرة جدًا".

ويواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطا في مساعيه لإعادة انتخابه مع تزايد الدعوات الديمقراطية له للخروج من السباق الرئاسي، على الرغم من جهوده "الفاشلة" لإنهاء تلك الدعوات.

وأثار الأداء الضعيف لبايدن في المناظرة أمام منافسه دونالد ترامب، تساؤلات حول عمره ومدى ملاءمته لمواصلة حملته الانتخابية وقضاء 4 سنوات أخرى في منصبه.

وأصر بايدن بتحد على أنه سيواصل مسيرته، وأخبر المشرعون هذا الأسبوع أنه لن يترك السباق.

وبلغ عدد الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي الذين دعوا الرئيس الديمقراطي جو بايدن علنا إلى إنهاء سعيه لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة 35 عضوا.

ويمثل ذلك ما يزيد على واحد من كل ثمانية ديمقراطيين في الكونغرس الذي يسيطر فيه الحزب الديمقراطي على 213 مقعدا في مجلس النواب و51 في مجلس الشيوخ.