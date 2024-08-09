أفادت شركة فويباس البرازيلية للطيران في بيان لها اليوم الجمعة، بسقوط طائرة تقل 62 شخصا في مدينة فينهيدو بالبرازيل، وفق ما نقلت "رويترز".

وعرض شبكة Globonews البرازيلية لقطات لحريق واسع، وتصاعد الدخان مما بدا أنه حطام الطائرة، وأظهرت لقطات إضافية الطائرة قبل سقوطها وهي تنحرف بشكل حاد في الهواء قبل أن تسقط.

وقال موقع "G1" الإخباري، إن الطائرة ATR-72، التي تشغلها شركة الطيران Voepass Linhas Areas كانت في طريقها من "كاسكافيل" في ولاية بارانا إلى "جوارولوس" في ساو باولو.

وأكدت فرق الإطفاء الحكومية في ساو باولو، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الطائرة تحطمت في مدينة فينهيدو، وأنها أرسلت 7 أطقم إلى منطقة الحادث.