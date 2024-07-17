قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، إنّ تايوان "يجب أن تدفع" للولايات المتحدة في مقابل الدفاع عنها في مواجهة الصين، وهو ما يثير شكوكًا بشأن العلاقات بين واشنطن وتايبيه في حال فوزه.

وكان ترامب يجيب عن سؤال خلال مقابلة مع موقع "بلومبرغ بيزنيسويك" (Bloomberg Businessweek)، عن ما إذا كان سيدافع عن تايوان التي تقول بكين إنّها جزء من أراضيها. وتقول الصين إنها ستعيد تايوان إلى السيادة الصينية، حتى لو لزم الأمر استخدام القوة.

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وقال ترامب "أعرف جيدًا هذا الشعب، أحترمه كثيرًا. لقد استحوذ على نحو مئة في المئة من نشاطاتنا في مجال أشباه الموصلات. وأعتقد أنّ تايوان يجب أن تدفع لنا للدفاع عنها". وأضاف "نحن لا نختلف عن شركة تأمين. تايوان لا تعطينا شيئًا".

ورغم أنّ واشنطن اعترفت دبلوماسيًّا ببكين على حساب تايبيه منذ العام 1979، فإنّ الولايات المتحدة تبقى أقوى حليف للجزيرة والمورّد الرئيس للأسلحة إليها.

وتحتل تايوان مكانة مهمّة في قطاع أشباه الموصلات الحيوي، إذ تقوم بتصنيع غالبية الرقائق التي يحتاجها الاقتصاد العالمي.

وردّ رئيس حكومة تايوان تشو جانغ تاي على تصريحات ترامب، مشيرًا إلى أنّ تايبيه زادت ميزانيّتها الدفاعية في السنوات الأخيرة.

وقال تشو خلال مؤتمر صحفي "نريد تحمّل المزيد من المسؤولية. ندافع عن أنفسنا ونضمن سلامتنا".