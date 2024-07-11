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صدام وشيك مع قرب تجنيد الحريديم.. وحاخامات إسرائيل يفتون بـ"التحريم"

صدام وشيك مع قرب تجنيد الحريديم.. وحاخامات إسرائيل يفتون بـ"التحريم"
يهود متشددون يحتجون على تجنيد "الحريديم"المصدر: رويترز
ربيع يحيى
ربيع يحيى
11 يوليو 2024، 10:13 ص

تتصاعد الأمور تدريجياً نحو الصدام بين مجتمع الحريديم والحكومة والجيش في إسرائيل، مع قرب تطبيق قرار المحكمة العليا، وأوامر وزير الدفاع يوآف غالانت، بتجنيد 3 آلاف شاب من اليهود الحريديم هذا العام، بدءًا من الشهر المقبل.

ووقع حاخامات ينتمون لحزب "شاس" الحريدي الشرقي الذي يحظى بتمثيل كبير في الكنيست بواقع 11 نائبًا ائتلافيًا، على خطاب حمل فتوى بعدم جواز الامتثال لأوامر التجنيد، مطالبين شبان هذا المجتمع المتشدد دينيًا برفض أوامر الاستدعاء.

وورد في الخطاب، وفق قناة "الأخبار 12" الخميس: "نأمر كل ذي صلة بهذا الأمر، الامتناع فورًا عن الانشغال بهذا التشريع، ومعارضته، كونه يخالف تعاليم التوراة المقدسة".

وقال الحاخامات إن "من لا يعد طالبًا في المدارس الدينية أيضًا لا يتعين عليه الالتحاق بالجيش".

ورفضوا مقترحات الجيش بإعداد مسارات تجنيد استثنائية للحريديم. ورأوا أنه لا يتعين إعطاء الشرعية لتلك المسارات أو التفاعل معها بأي شكل من الأشكال.

وورد في الخطاب أيضًا أنه "يحظر بموجب التوراة الامتثال أمام مكاتب التجنيد، ويعد الأمر خطرًا هائلًا".

ورأوا أن الامتثال لأوامر الاستدعاء والتوجه إلى مكاتب التجنيد "يعني بدء مسيرة تجنيد وعسكرة لهذا المجتمع"، محذرين من "تحول الشبان الحريديم إلى فريسة لأناس يريدون استكشاف الطلاب ضعيفي الشخصية لتجنيدهم وتحييدهم عن الطريق (طريق التوراة)".

وطالبوا رؤساء المجالس الدينية، بدعم وتبني موقفهم الثابت؛ لأن هذا هو أساس دورهم في هذا التوقيت، ورفض التعاون مع من يسعون إلى تجنيد المتدينين بأي حال من الأحوال.

كما طالبوا الطلاب أنفسهم بأن "يفضلوا العقوبات الاقتصادية (وقف تمويل المدارس الدينية) وحتى عقوبة السجن على أن يلتحقوا بالجيش، الذي وصفوه بأنه "مكان ثقافة الخطايا".

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ولم يقتصر الأمر على حاخامات "شاس"، فقد أصدر الحاخام الأول ليهود ليتوانيا، دوف لاندوا، فتوى مماثلة برفض الالتحاق بالجيش، ونشر رسالة إلى طلاب المدارس الدينية الأشكناز المنتمين لتلك الطائفة، دعاهم إلى رفض الامتثال.

وورد في رسالته التي نشرها بصحيفة "ياتيد نيئمان" الحريدية أن "المحاكم أعلنت الحرب على عالم التوراة"، قائلًا: "أصدرت أوامر لأبناء المدارس الدينية بعدم الامتثال أمام مكاتب التجنيد ورفض الاستجابة لأوامر الاستدعاء".

رسالة الحاخام لاندوا صدرت بعد اجتماع مع رئيس لجان المدارس الدينية الحاخام حاييم أهارون كوفمان الذي وصل منزله للتشاور بشأن كيفية الرد على الجيش.

وخلال الاجتماع، شن لاندوا هجومًا حادًا ضد وزير الدفاع. وقال إن "الدولة التي تجند أبناء المدارس الدينية لا حقّ لها في الوجود".

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إسرائيل

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