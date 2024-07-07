مقتل مدنيين بقصف روسي على خيرسون وسط هجوم أوكراني طال 10 قرى

قُتل 3 مدنيين بقصف روسي استهدف منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا، في وقت أعلن فيه الجيش الروسي بأن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 7 طائرات مسيرة أوكرانية في كلا من منطقتي بيلغورود وكورسك على الحدود مع أوكرانيا، وسط قصف أوكراني طال 10 قرى، بحسب "رويترز".

وذكر مسؤولون في أوكرانيا، بأن جثتين انتُشلتا من بين أنقاض منزل تعرض للقصف في الصباح في قرية قريبة من بريسلاف، شمالي المدينة الرئيسة في المنطقة المعروفة أيضا بخيرسون.

وأشار حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين، إلى أن قصف مدفعية، مساء السبت، أسفر عن مقتل شخص في قرية جنوبي خيرسون.

واستولت القوات الروسية على خيرسون في الأيام الأولى من الهجوم الشامل على أوكرانيا الذي بدأ في فبراير/شباط 2022.

واستعادت القوات الأوكرانية السيطرة على معظم أنحاء المنطقة في وقت لاحق من ذلك العام، لكن القوات الروسية لا تزال تقصف المناطق الخاضعة لسيطرة أوكرانيا على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو.

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إسقاط مسيّرات أوكرانية

وفي وقت لاحق، قال الجيش الروسي إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 7 طائرات مسيرة أوكرانية في كلا من منطقتي بيلغورود وكورسك على الحدود مع أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه جرى اعتراض 7 طائرات مسيرة فوق منطقة بيلغورود التي تتعرض لهجمات أوكرانيا على أساس يومي تقريبا.

وقال أليكسي سميرنوف حاكم كورسك الواقعة نحو الشمال الغربي إن سبع 7 مسيرة أسقطت فوق منطقته أيضا.

وأضاف أن القوات الأوكرانية قصفت نحو عشر قرى خلال اليوم.