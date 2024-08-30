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العالم

قلق بريطاني "بالغ" بشأن عملية إسرائيل في الضفة الغربية

قلق بريطاني "بالغ" بشأن عملية إسرائيل في الضفة الغربية
مداهمة إسرائيلية لمخيم نور شمس في طولكرم المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
30 أغسطس 2024، 10:12 ص

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، إنها تشعر "بقلق بالغ" إزاء العملية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية المحتلة.

وحذّرت الحكومة البريطانية، من أن خطر عدم الاستقرار جسيم وشددت على الضرورة العاجلة لخفض التصعيد، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان "نواصل دعوة السلطات الإسرائيلية للتحلي بضبط النفس والامتثال للقانون الدولي والتصدي بقوة لأفعال من يسعون إلى تأجيج التوتر".

وتصاعدت الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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 وبحسب إحصاءات فلسطينية، قُتل أكثر من 660 شخصا، من المسلحين والمدنيين، بعضهم على يد مستوطنين يهود نفذوا هجمات متكررة على بلدات فلسطينية في الضفة الغربية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، عمليته العسكرية في مناطق شمال الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي، حيث بدأ عمليات تفتيش ومداهمة بالحي الشرقي من جنين.

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