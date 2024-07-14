ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، أن وزراء داخل الحكومة الإسرائيلية سارعوا إلى مقارنة محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بالوضع في إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، قال وزراء الائتلاف الحاكم إن حملة التحريض نفسها تشن ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكتب وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "محاولة اغتيال الرئيس ترامب هي نتيجة مباشرة لحملة التحريض ضده، وفي إسرائيل، يتم شن حملة تحريض مماثلة بشكل صادم ضد نتنياهو، وتتمتع بالسرية الكاملة من قبل مكتب المستشارة القانونية للحكومة وجهاز إنفاذ القانون".

فيما قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، إن "ما حدث مع ترامب في سياق يتعلق بنا في إسرائيل، هُناك تهديدات كبيرة ضد رئيس الوزراء نتنياهو، ويجب التعامل معها، هُناك تحريض فعلي لإيذاء نتنياهو، ولا يوجد تحرك ضد ذلك".

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من جانبه، زعم وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، أن "الوضع في إسرائيل خطير بشكل مضاعف، وأن محاولة اغتيال الرئيس ترامب تأتي بعد التحريض المتواصل ضده في الولايات المتحدة. إن التحريض الخطير ضد رئيس الوزراء، وزوجته، ونجله، أصبح أقرب إلى التحقق من أي وقت مضى".

وقال وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار، إن "الجمهور الإسرائيلي بأكمله يصلي من أجل شفاء الرئيس ترامب، ويرسل عناقًا كبيرًا لعائلته، لقد تلقينا الليلة دليلًا إضافيا على أن الكلمات يمكن أن تتحول إلى محاولة قتل وتحريض على أفعال فعلية، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لوقف الخطاب المتطرف والعنيف في إسرائيل أيضا، قبل فوات الأوان".

كما علق وزير الطاقة إيلي كوهين، على محاولة الاغتيال، قائلًا إن "هناك رسالة لإسرائيل أيضًا، ففي الأسابيع الأخيرة سمعنا مجموعة كبيرة من الدعوات من هذا القبيل، تجاه رئيس الوزراء نتنياهو، وهذا يتطلب بالتأكيد إشعال الضوء الأحمر".

وتابع: "حدث اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، إسحاق رابين، يجب ألا يحدث مرة أخرى في المستقبل".