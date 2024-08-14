أظهر استطلاع جديد أن الناخبين من الجيل "زد" لديهم وجهة نظر سلبية عن المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

و"الجيل زد" فئة اجتماعية تتمثل في الأشخاص الذين ولدوا بين أوائل الثمانينيات وحتى أوائل العقد الأول من القرن الـ21.

ويرى 34.6% من المستطلعين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 26 عامًا أن والز غير مرغوب فيه، فيما يراه 31.2% مرغوبًا فيه.

وأُجري الاستطلاع بين 9 أغسطس و 11 أغسطس، شارك فيه 1009 بالغين، منهم 848 ناخبًا مسجلًا، و 757 ناخبًا محتملًا.

وقالت المجلة الأمريكية إن النتائج كانت مفاجئة بشأن والز؛ وذلك لأن حملة هاريس تلقت دعمًا كبيرًا من الجيل "زد"، خاصة عندما تبنت مفهوم "الطفل المدلل"، بعد أن نشرت نجمة البوب ​​البريطانية تشارلي إكس سي إكس على منصة "إكس": "كامالا هي طفل مدلل".

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والحقيقة هي أن هاريس حققت نتائج أفضل بكثير من والز مع المشاركين من الجيل "زد" في استطلاع Big Village Caravan.

وقال نحو 50.5% من المستطلعين إن لديهم وجهة نظر إيجابية عن هاريس، في حين قال 39.4% إنه ليس لديهم وجهة نظر إيجابية لها.

في المقابل، قال 47% من المستطلعين من أفراد الجيل "زد" إن لديهم وجهة نظر إيجابية عن دونالد ترامب، على حين لدى 44.3% منهم وجهة نظر سلبية عنه.

أما بالنسبة للمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيه دي، فقد أيده 31.2% وعارضه 37% من المستطلعين.

وبشكل عام، تظهر استطلاعات رأي أخرى متعددة أن هاريس تتقدم على ترامب بين ناخبي الجيل "زد"، الذين سيدلون بأصواتهم للمرة الأولى في انتخابات هذا العام، وفق ما ذكرت "نيوزويك".