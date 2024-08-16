أعلنت أوكرانيا عزمها إقامة منطقة عازلة في مقاطعة كورسك غربي روسيا حيث تسيطر على مواقع هناك، ما أثار مخاوف موسكو.

ورأى خبراء أن كييف لن تستطيع تنفيذ مُخططها بإقامة منطقة عازلة داخل مقاطعة كورسك؛ بسبب الخسائر التي لا تزال تتكبدها في الجبهات.

ويختلف مع هذا الرأي خبراء آخرون يرون أن أوكرانيا قادرة على حماية أراضيها من خلال إنشاء منطقة عازلة وإنشاء إدارات عسكرية موسعة في المناطق الروسية كافة والتي سيطرت عليها قوات كييف.

"أحلام أوكرانية"

ورأى خبير الشؤون الروسية بسام البني، أن "دعوات وزير الداخلية الأوكراني إيجور كليمنكو بإنشاء منطقة عازلة في المقاطعة الروسية ما هي إلا أحلام أوكرانية رغم تقدمها عسكريًا على بُعد كيلو متر داخل عمق كورسك".

وأضاف البني لـ"إرم نيوز"، أن "الكرملين لن يسمح نهائيًا بإنشاء هذه المنطقة المزعومة أو فرض حكم عسكري على أراضي روسيا".

وأشار إلى أن "القوات الأوكرانية لا تزال تتكبد خسائر فادحة داخل مقاطعة كورسك الروسية بداية من الأربعاء وحتى الآن"، متوقعًا تراجع قوات كييف من المقاطعة خلال الساعات المقبلة، بسبب تزايد القصف الروسي.

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التحرك بسرعة

ويختلف رئيس المركز الأوكراني للحوار عماد أبو الرب، مع هذا الرأي قائلًا إن "إنشاء منطقة عازلة في مقاطعة كورسك ليس مبنيًا على دعوات أوكرانية، وإنما قد يكون واقعًا تشهده الأيام المقبلة، تستهدف منه كييف حماية أراضيها من التوغل البري الروسي وحماية مواطنيها بشكل كبير".

وقال أبو الرب لـ"إرم نيوز"، إن "القوات الأوكرانية قد تتحرك بسرعة من خلال إنشاء إدارات عسكرية في المقاطعة التي تسطير عليها وفقًا لتصريحات نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشتشوك، علاوة على السماح حاليًا بإنشاء ممرات أمنية في هذه المقاطعة لضمان خروج المواطنين الروس منها".

وتوقع "عدم نجاح روسيا في إحباط المخطط الأوكراني بتنفيذ هذه المنطقة، بوصفها ورقة ضغط أوكرانية؛ لإجبار موسكو على الجلوس على مائدة المفاوضات في مؤتمر السلام الذي دعا إليه الرئيس الأوكراني".