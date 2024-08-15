أعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، الخميس، أن قواته تسيطر على 82 قرية و1150 كيلومترًا مربعًا في منطقة كورسك الروسية المحاذية لأوكرانيا، بحسب "فرانس برس".

وتأتي تصريحات قائد الجيش الأوكراني في اليوم التاسع من الهجوم غير المسبوق بحجمه الذي نفذته القوات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية.

وقال سيرسكي خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "تقدمت قواتنا بالإجمال إلى عمق 35 كيلومترًا منذ بدء العمليات في منطقة كورسك".

وأضاف: "سيطرنا على 1150 كيلومترًا مربعًا من الأراضي و82 قرية"، مؤكدًا أن الوضع "تحت السيطرة".