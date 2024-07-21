قضت المحكمة العليا في بنغلاديش، اليوم الأحد، بتقليص "نظام الحصص" في الوظائف العامة، بعدما أثارت معاودة العمل به، الشهر الماضي، الاضطرابات التي هزت البلاد، وأوقعت 151 قتيلًا.

وقال المدعي العام أبو محمد أمين الدين لوكالة "فرانس برس" إن المحكمة العليا أعلنت أن قرار إعادة فرض نظام الحصص "غير قانوني".

وأشار إلى أن 5% فقط من الوظائف العامة ستبقى مخصصة لأبناء قدامى المحاربين في حرب الاستقلال و2% للفئات الأخرى المستفيدة من النظام.

وحضّت المحكمة العليا الطلاب المحتجين على "العودة إلى الصفوف" بعد القرار الصادر بشأن تقليص "نظام الحصص" في الوظائف العامة.

وقال المحامي شاه الحق الذي يمثل الطلاب في دعوى تطالب بإلغاء نظام الحصص، لوكالة "فرانس برس" إن "المحكمة طلبت من الطلاب العودة إلى الصفوف".