طرحت تغييرات يشهدها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتُعد الأكبر منذ الحرب الباردة، تساؤلات عمّا إذا كان الحلف الغربي يستعد لصراع محتمل مع روسيا.

ومن تلك التغييرات أن الحلف وضع أكثر من نصف مليون جندي في حالة تأهب قصوى، بحسب ما نقلت صحيفة "غازيتا" الروسية عن المتحدثة باسم الحلف، الذي يضم في عضويته 32 دولة، فرح دخل الله، ذات الأصول العربية.

وقالت دخل الله، إن الحلف نفذ "خطط الدفاع الأكثر شمولا منذ الحرب الباردة"، مؤكدة أن بعض الدول الأعضاء في الحلف تبنت التجنيد الإجباري، وأن حوالي ثلث أعضائه لديهم شكل من أشكال الخدمة العسكرية الإجبارية.

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وأكدت أن الحلف لا يفرض الخدمة العسكرية الإجبارية على الدول الأعضاء، إنما هو قرار الدول ذاتها ويأتي بحسب تقديرها، لكنها بينت أن الأمر الرئيسي هو مواصلة الحلفاء في الحفاظ على القدرة القتالية لقواتهم المسلحة لحماية أراضيهم وشعبهم.

وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن دولًا غربية عدة، وخاصة في دول البلطيق والدول الإسكندنافية تُعيد النظر في آليات الخدمة العسكرية، وتتجه نحو التجنيد الإلزامي استعداداً لصراع محتمل مع روسيا.

وذكرت أن لاتفيا أعادت الخدمة العسكرية الإجبارية اعتبارا من الأول من شهر يناير/كانون الثاني 2024، بعد أن ألغتها في عام 2006.

فيما كشفت النرويج في شهر أبريل/نيسان الماضي عن خطة طويلة المدى من شأنها مضاعفة ميزانية الدفاع تقريبا وزيادة في عدد جنود الاحتياط بلغت أكثر من 20 ألفا.

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وتحدث روبرت هاميلتون رئيس "أبحاث أوراسيا" في "معهد أبحاث السياسة الخارجية" الأمريكي ومقره بمدينة فلادلفيا، عن حاجة أعضاء "الناتو" إلى إعادة التفكير في كيفية حشدهم للحرب.

وأشار في تصريح لشبكة "سي إن إن" إلى أن "الحقيقة المأساوية هي أننا نواجه معضلة كيفية تعبئة ملايين الأشخاص وإرسالهم إلى حرب محتملة".

وبينت "سي إن إن" أن عودة أوروبا إلى الخدمة العسكرية الإجبارية بعد أن ألغتها عقب انتهاء الحرب الباردة "ترتبط بالتحضيرات لصراع محتمل مع روسيا".

ونقلت الصحيفة الروسية عن الرئيس البولندي أندريه دودا، أن روسيا هي "التهديد الأكثر خطراً ومباشرة لأمن الناتو"، وأن النصر الروسي المحتمل في حرب أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى بداية حرب واسعة النطاق.

وأكد أن على الحلف "ألا ينتظر بدء الصراع، بل ينبغي عليه الاستعداد له وتعزيز موقفه، حتى لا تكون مهاجمته سهلة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في شهر مارس/آذار الماضي، إن احتمال نشوب صراع كامل بين روسيا و"الناتو" في المستقبل أمر مرجح، مشيراً إلى أن ذلك سيضع العالم على شفا حرب عالمية ثالثة.