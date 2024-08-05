في ظل تنافس المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، على 538 صوتًا فقط في المجمع الانتخابي، فإن سيناريو التعادل أصبح أكثر من ممكن، وفق شبكة "سي إن إن".

وقالت إن التعادل ليس نتيجة محتملة، إلا أنه شيء يجب أن نكون مستعدين له، لافتة إلى أحد السيناريوهات المعقولة لانتخابات عام 2024، فإذا فازت هاريس بولايات ويسكونسن وميشيغان وأريزونا ونيفادا وصوتًا انتخابيًا واحدًا في نبراسكا، التي فاز بها الرئيس الأمريكي جو بايدن جميعًا في عام 2020، لكنها خسرت بنسلفانيا وجورجيا، فهناك تعادل، 269- 269.

السيناريو الثاني هو فوز هاريس بالولايات التي فاز بها بايدن، بالإضافة إلى ولاية ماين، مع استعادة ترامب بنسلفانيا وجورجيا، فعلى عكس كل الولايات الأخرى، تمنح ولاية ماين ونبراسكا ناخبين اثنين للفائز على مستوى الولاية، وواحدًا للفائز في كل منطقة بالكونغرس، لتصبح هذه الأصوات الانتخابية الفردية والتنافسية في ولايتي ماين ونبراسكا ذات أهمية كبيرة في سيناريوهات التعادل المحتملة.

أما السيناريو الثالث فيتمثل بفوز هاريس بالولايات التي فاز بها بايدن، بالإضافة إلى ولاية نورث كارولاينا، مع استعادة ترامب ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، وفوزه أيضًا بولاية نيفادا.

وإذا كان هناك تعادل 269-269، أو إذا فاز حزب ثالث أو مرشح مستقل بأصوات الهيئة الانتخابية، ومنع المرشح من الوصول إلى أغلبية الهيئة الانتخابية البالغة 270، فإن الخطوة التالية هي "الانتخابات الطارئة".

ووفق التعديل الثاني عشر، الذي أُقِرّ في أعقاب انتخابات عام 1800 المثيرة للانقسام، إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي، فإن الكونغرس الجديد، الذي كان سيؤدي للتو اليمين الدستورية في الثالث من يناير/كانون الثاني، يختار الرئيس، وسيختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.

متى تحدث "الانتخابات الطارئة"؟

ووفق تحليل أجرته خدمة أبحاث الكونغرس، ستجرى انتخابات طارئة في 6 يناير، مباشرة بعد اجتماع أعضاء الكونغرس لفرز الأصوات الانتخابية، وتحديد عدم حصول أي مرشح على الأغلبية.

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كيف ستتم العملية؟

ووفق تقرير "سي إن إن"، فإنه من الواضح انقسام الأمة، وقد يتشتت المشرعون بين دعم مرشحهم المفضل، والمرشح الذي يفضله الناخبون في ولايتهم.

وفي الانتخابات الطارئة، يختار مجلس النواب الرئيس، فيما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.

ويمكن لأعضاء مجلس النواب الاختيار من بين أفضل ثلاثة مرشحين في الهيئة الانتخابية لمنصب الرئيس، فيما يمكن لأعضاء مجلس الشيوخ الاختيار من بين أفضل اثنين من المرشحين لمنصب نائب الرئيس.

وقالت الشبكة إنه بدلا من التصويت كأفراد، سيحصل كل وفد ولاية في مجلس النواب على صوت واحد، رغم عدم توضيح كيفية اختيار وفود الولايات لمرشحها المفضل، لافتة إلى أن الأغلبية البسيطة، 26 صوتًا لوفد الولاية، ستعين الرئيس الجديد.

وإذا لم تختر وفود الولايات في مجلس النواب رئيسًا بحلول يوم التنصيب، الموافق 20 يناير/كانون الثاني، فإن نائب الرئيس الجديد الذي يختاره مجلس الشيوخ سيصبح رئيسًا مؤقتًا.

ومن الممكن أن يختار مجلس الشيوخ نائبًا للرئيس عندما يصل مجلس النواب إلى طريق مسدود، لأن كل عضو في مجلس الشيوخ سيحصل على صوت واحد.

أما إذا لم يختر مجلس الشيوخ نائبًا للرئيس بحلول 20 يناير/كانون الثاني، فإن خطة الخلافة الرئاسية الواردة في التعديل العشرين تدخل حيز التنفيذ مؤقتًا.

ويأتي في المرتبة الأولى بعد نائب الرئيس، رئيس مجلس النواب، وهو حاليًا مايك جونسون، رغم أنه قد يكون جمهوريًا أو ديمقراطيًا مختلفًا إذا فاز الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس النواب في نوفمبر المقبل.

وإذا كانت الهيئة الانتخابية تستفيد بالفعل من ولايات أصغر وأكثر ريفية، فإن العملية الانتخابية المشروطة ــحيث تتمتع كل ولاية، بغض النظر عن عدد سكانها، بصوت متساوــ تمنحها ميزة ضخمة.

وإذا فرض التعادل في المجمع الانتخابي إجراء انتخابات مشروطة، تحصل كل ولاية على صوت واحد، وتنتخب الأغلبية البسيطة البالغة 26 صوتًا الرئيس الجديد.

ويتمتع الجمهوريون حاليًا بالأغلبية في وفود مجلس النواب الأمريكي التي تضم 26 ولاية، ومن الممكن أن تتزايد هذه الميزة، وفق تصنيفات مجلة "إنسايد إيلكيشنز" للمقاعد الأكثر تنافسية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتتمتع كاليفورنيا وتكساس بالرأي نفسه الذي تتمتع به ديلاوير ووايومنغ في الانتخابات الطارئة، بالإضافة إلى ذلك، ستُستبعد واشنطن، التي تحصل على ثلاثة أصوات في المجمع الانتخابي، من الانتخابات الطارئة.

وقالت الشبكة الأمريكية إنه لا يوجد ما يتطلب من وفود الولايات تكريم الفائز في تصويت ولايتهم.

وفي الولايات المنقسمة بشكل متقارب، فإن النتائج في المقاعد الفردية، التي ربما تُحَدَّد من خلال خرائط الكونغرس المتلاعب بها، يمكن أن تؤدي إلى تأرجح تصويت الوفد.

ومع اقتراب انتخابات 2024، كان المشرعون الجمهوريون يحتفظون بأغلبية في 26 ولاية، مقارنة بالديمقراطيين، الذين حصلوا على الأغلبية في 22 ولاية، ولهم علاقات في مينيسوتا ونورث كارولينا.

ومع ذلك، غير الجمهوريين في ولاية كارولينا الشمالية خريطة الكونغرس في الولاية، ومن المرجح أن يكون لديهم وفد من الأغلبية الجمهورية في الكونغرس في يناير.

كما من المرجح أن يحافظ الجمهوريون على تفوقهم في العام المقبل، خاصة إذا كان الناخبون منقسمين إلى الحد الذي يجعلهم يتعادلون على المستوى الوطني على أعلى القائمة.

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لماذا يوجد نظام كسر التعادل؟

بحلول الوقت الذي كانت تتشكل فيه الأحزاب السياسية -الفيدراليون والجمهوريون الديمقراطيون في عام 1800- كان الناخبون بحاجة إلى التنسيق للإدلاء بعدد أكبر من الأصوات لاختيارهم الرئاسي مقارنة باختيارهم لمنصب نائب الرئيس.

وفي انتخابات عام 1800، وهي مباراة العودة إلى عام 1796، تغلب الجمهوريون الديمقراطيون التابعون لتوماس جيفرسون على الرئيس جون آدامز.

لكنّ الجمهوريين الديمقراطيين كانوا سيئين في التنسيق، أو سيئين في إحصاء الأصوات، وأدلوا بحماقة بأعداد متساوية من الأصوات لاختيارهم الرئاسي، جيفرسون، ونائبه بور، وفق التقرير.

ومن باب الغضب، عندما ظهرت النسخة المبكرة من الانتخابات الطارئة، دعم الفيدراليون، الذين كانوا لا يزالون يسيطرون على مجلس النواب حينئذ، بور.

وعلى الرغم من تدخل ألكسندر هاميلتون، وهو فيدرالي مشهور، فقد استغرق الأمر 36 جولة من التصويت لانتخاب جيفرسون في نهاية المطاف.

وبحلول عام 1804، تم التصديق على التعديل الثاني عشر، وفي عام 1824، حصل العديد من المرشحين على أصوات في المجمع الانتخابي، لكن لم يحصل أي منهم على الأغلبية، مما أدى إلى إجراء انتخابات طارئة.

ومن المثير للدهشة، من منظور اليوم، أن المرشحين جميعهم الذين حصلوا على أصوات المجمع الانتخابي في ذلك العام كانوا من نفس الحزب السياسي الجمهوري الديمقراطي، رغم انقسامهم إلى طوائف إقليمية.

ولفتت الشبكة إلى فوز أندرو جاكسون بنسبة 40% من الأصوات الشعبية، وحصد أكبر عدد من الأصوات في المجمع الانتخابي بحصوله على 99 صوتًا من أصل 131 صوتًا اللازمة للفوز، لكن مجلس النواب اختار في نهاية المطاف منافسه الأكبر، جون كوينسي آدامز، الذي خسر والده انتخابات عام 1800.

وأُجريت انتخابات طارئة أخرى مع سباق عام 1836، لكن لمنصب نائب الرئيس فقط، إذ لم يكن الناخبون في فرجينيا يحبون روبرت جونسون، المرشح لمنصب نائب الفائز في الانتخابات مارتن فان بورين، فحجبوا أصواتهم لصالحه في المجمع الانتخابي، ليرفّع مجلس الشيوخ لاحقًا جونسون إلى منصب نائب الرئيس في انتخابات طارئة.