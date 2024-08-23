فنزويلا تعلق على الموقف الأمريكي بشأن فوز مادورو | إرم نيوز

اعتبرت فنزويلا اليوم الجمعة، رفض الولايات المتحدة وعشر دول في أميركا اللاتينية في بيان مشترك قرار المحكمة العليا الذي صدّق على إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، بأنه "تدخل غير مقبول"، وفق فرانس برس.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل في بيان متلفز إن كراكاس "ترفض بأشد الحزم البيان الفظ والوقح" متحدثا عن "تدخل غير مقبول في شؤون لا تهم إلا الفنزويليين".

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وفي وقت سابق، أصدرت الولايات المتحدة وعشر دول من أمريكا اللاتينية بيانا مشتركا اليوم الجمعة، رفضت فيه الإقرار بتصديق المحكمة العليا في فنزويلا على إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، الذي رُفِض بشكل واسع في البلاد وخارجها، وفق فرانس برس.

وقالت حكومات الولايات المتحدة والأرجنتين وكوستاريكا وتشيلي والإكوادور وغواتيمالا وبنما وباراغواي والبيرو وجمهورية الدومينيكان والأوروغواي إنها ترفض "بشكل قاطع إعلان محكمة العدل العليا في فنزويلا، الذي يشير إلى أنها انتهت من التحقق المفترض من نتائج العملية الانتخابية"، معتبرة أن المحكمة لا تتمتع "بالاستقلالية والحيادية".