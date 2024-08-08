تقدمت فرص مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، على منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، في الظفر بأغلبية أصوات الناخبين في كل الولايات الأمريكية وليس "المتأرجحة"، فقط، في الانتخابات الأمريكية التي تُجرى، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بحسب تقرير لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.

واستعرض تقرير المجلة، فرص المرشحة الديمقراطية هاريس، في التغلب على المرشح الجمهوري ترامب، في كل الولايات الأمريكية.

فبحسب التقرير، فإن الاستطلاعات الأخيرة قبل انسحاب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، لا تعكس الواقع الحالي، الذي أظهر، انقلابًا واضحًا وتفوقًا ملحوظًا في أرقام كامالا هاريس التي حظيت بترشيح الديمقراطيين حديثًا.

ولم يتصدر ترامب أي استطلاع وطني لأكثر من أسبوع، حيث تقدمت هاريس بما يتراوح بين 1 و 5 نقاط، في 17 من أصل 18 استطلاعًا للرأي الأخير، في حين أظهر استطلاع وطني واحد تعادلهما.

وأوضح التقرير، أن أرقام الاستطلاعات الوطنية، قد لا تعكس دائمًا الحقيقة، ونتيجة الانتخابات النهائية، فكما حدث مع ترامب في العام 2016، وجورج دبليو بوش في العام 2000، فإنه يمكن للمرشح أن يخسر التصويت الشعبي على المستوى الوطني، ولكنه يفوز بالبيت الأبيض.

وفي حين تشير استطلاعات الرأي في معظم الولايات الخمسين بقوة إلى المرشح الذي سيفوز هناك، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إلا أن أيًا من المرشحين لا يتقدم بقوة حالياً في الولايات الكافية للفوز بالانتخابات.

كما لا تزال هناك مجموعة من الولايات في حالة غموض، وبالتالي فإن هذه الولايات هي التي ستقرر بشكل فعال نتيجة السباق.

وأشار التقرير، بحسب حملة هاريس، إلى كيفية أداء هاريس حاليًا ضد ترامب في الولايات المتأرجحة الرئيسة.

ففي أريزونا، تقدم ترامب في خمسة من استطلاعات الرأي الثمانية الأخيرة، لكن استطلاعات الرأي الثلاثة التي تتقدم فيها هاريس، تُشير إلى تغير في الرياح السياسية في الولاية منذ توليها بطاقة الترشح.

وفي جورجيا، تقدم ترامب في ثمانية من أحدث استطلاعات الرأي الأحد عشر.

وتقدمت هاريس في استطلاع واحد موّله الديمقراطيون، وتعادل المرشحان في استطلاعين آخرين.

ولفت التقرير، إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة للناخبين في "ميشيغان"، لا ترسم صورة واضحة عن الاتجاه الذي ستسير فيه الانتخابات، حيث يتقدم ترامب في 6 من أحدث 12 استطلاعًا للرأي، في حين يتعادل المرشحان في 4.

وفي نيفادا، تقدم ترامب في 3 من استطلاعات الرأي الستة الأخيرة، في حين تقدمت هاريس في واحد، وتعادلا في اثنين.

ويتقدم ترامب على هاريس في كل استطلاع للرأي أجري أخيرًا، في ولاية كارولينا الشمالية، في حين تقدم ترامب في 5 من استطلاعات الرأي العشرة الأخيرة في بنسلفانيا، وتقدمت هاريس في 3، وتعادلا في اثنين.

وفي ولاية ويسكونسن، تقدمت هاريس في 4 من استطلاعات الرأي التسعة الأخيرة، وتقدم ترامب في اثنتين، وتعادلا في 3.

وخلُص التقرير، إلى أنه بتحليل أرقام استطلاعات الرأي الأخيرة، تتقدم هاريس في 4 من الولايات السبع المتأرجحة الأكثر تنافسية، بينما يتقدم ترامب في 3.