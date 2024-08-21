كشف جهاز المخابرات الخارجية الروسي، أن أجهزة مخابرات من الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا شاركت في الإعداد لتوغل أوكرانيا في منطقة "كورسك" الروسية.

ونقلت صحيفة "إزفستيا"، اليوم الأربعاء، عن جهاز المخابرات الخارجية القول: "التحضير لعملية القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كورسك جاء بمشاركة أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية والبولندية".

وأضافت الصحيفة: "خضعت الوحدات المشاركة فيها لتنسيق قتالي في مراكز تدريب في بريطانيا وألمانيا"، وفق ما أوردته "رويترز".

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وشنت أوكرانيا هجومًا مفاجئًا على كورسك في 6 شهر أغسطس/آب الجاري، وهو أكبر غزو لحدود روسيا منذ الحرب العالمية الثانية، في عملية تقول كييف إنها تهدف إلى إنشاء "منطقة عازلة" واستنزاف آلة الحرب الروسية.

وقال البيت الأبيض، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة لم تتلق إخطاراً مسبقاً من كييف بأنها تخطط لتوغل عسكري في "كورسك".

وفي حين تواصل روسيا تقدمها في شرق أوكرانيا، قالت كييف، الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية استولت على 1263 كيلومتراً مربعاً من أراضي "كورسك" بما في ذلك 93 بلدة.