أصيب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، الذين اجتمع معهم الرئيس جو بايدن، السبت، بالذعر وبالصدمة، لما قدمه بايدن من ردود وأجوبة بشأن فرص نجاحه بالانتخابات الرئاسية، وفق ما كشفت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن مصادر قولها إن "الاجتماع الذي كان بين الائتلاف الديمقراطي الجديد، ويضم نحو 100 نائب معتدل وبعض النواب التقدميين، والرئيس بايدن، لم يكن جيدا للرئيس".

وقال أحد الأعضاء الذي شاركوا بالاجتماع، الذي ركز على مخاوف الأعضاء بشأن قدرة بايدن على الفوز في الانتخابات، إن "بايدن لم يكن مستعدا لطرح الأسئلة، وقدم إجابات مشتتة دون الإجابة عن الأسئلة، وحاول تقليل مخاوفهم، وافتقر إلى استراتيجية واضحة".

كما أشار عضو آخر حضر الاجتماع، إلى أن "المشاركين في الاجتماع أصبحوا مذعورين بعد هذا الحوار بالذات وهزوا رؤوسهم، وبعضهم وضع يديه على وجهه في حالة صدمة واضحة".

أما النائب الديمقراطي جيسون كرو، فقد شكك باللياقة العقلية لبايدن، متسائلا ما إذا كان عمره يشكل خطرا على الأمن القومي وهو ما جعل الرئيس دفاعيا في ردوده، وفق شبكة "أيه بي سي نيوز".