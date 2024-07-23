أعاد قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عدم الترشح لولاية رئاسية ثانية إلى الأذهان ما أقدم عليه الرئيس الـ 36 للولايات المتحدة، ليندون جونسون، قبل نحو 56 عاما.

وأصبح بايدن أول رئيس أمريكي يُقدم على هذه الخطوة منذ سنة 1968، حين أعلن جونسون بشكل "مفاجئ" أنه لن يترشح لولاية ثانية، في سياق "مضطرب".

حالات نادرة

وأعلن بايدن قراره في بيان نشره على شبكات التواصل الاجتماعي، الأحد الماضي، بعد أسابيع من التكهنات والضغوط؛ مما جعله واحدا من عدد قليل من رؤساء الولايات المتحدة الذين قرروا الانسحاب بدلا من السعي لإعادة انتخابهم، وفق شبكة "سي إن إن".

وقال تقرير للشبكة الأمريكية، إنه "في عام 1968، صدم جونسون البلاد عندما أعلن بشكل مفاجئ أنه لن يترشح لولاية ثانية، في خطاب ألقاه بالمكتب البيضاوي حول خطته للحد من العمليات العسكرية الأمريكية في فيتنام".

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وجاء في الخطاب، أنه "في ظل وجود أبناء أمريكا في الميادين البعيدة، وفي ظل التحديات التي تواجه مستقبل أمريكا هنا في الوطن، وفي ظل آمالنا وآمال العالم في السلام التي تتضاءل كل يوم، لا أعتقد أنه ينبغي لي أن أخصص ساعة أو يوما من وقتي لأية قضايا حزبية شخصية، أو لأية واجبات أخرى غير الواجبات العظيمة التي يفرضها هذا المنصب (رئاسة البلاد)؛ ولذلك فإنني لن أسعى، ولن أقبل، ترشيح حزبي لفترة أخرى كرئيس لكم".

وكان جونسون حينما أعلن الانسحاب من السباق الرئاسي يبلغ من العمر نحو 60 عاما، لكنه بدا أكبر سنا، وفق "سي إن إن"، التي أشارت إلى أنه توفي عام 1973 بأزمة قلبية مفاجئة.

وأجرى تقرير الشبكة مقارنة بين حالتي بايدن وجونسون، وقالت إنه في الوقت الذي انسحب فيه من السباق، كان جونسون، على عكس بايدن، "يواجه تحديات متعددة للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في ربيع عام 1968"، إذ "أضر الصراع العنصري في الولايات المتحدة، وانقسام البلاد بسبب الحرب في فيتنام، بشعبيته"، وفق تعبيرها.

مخاوف صحية

وأدت حرب فيتنام إلى انقسام الحزب الديمقراطي، لكن الخلاف المتزايد بين الديمقراطيين بشأنها لم يكن السبب الوحيد وراء انسحاب جونسون من السباق، وفقا للمؤرخ الرئاسي والمدير التنفيذي لمؤسسة جونسون، مارك أبديغروف.

وقال أبديغروف: "يوجد اعتقاد خاطئ بأن جونسون اختار عدم الترشح مرة أخرى؛ بسبب الجدل المتزايد والانقسامات حول حرب فيتنام، ربما كان هذا جزءا من الأمر، لكن اهتمامه الرئيسي كان بصحته".

وأضاف أبديغروف في مقابلة سابقة مع "سي إن إن"، أجريت عام 2022 حول الأسباب التي قد تدفع الرؤساء إلى عدم الترشح لإعادة انتخابهم، إن بايدن، مثل جونسون، "يجب أن يأخذ في الاعتبار صحته قبل السعي للحصول على ولاية ثانية مدتها 4 سنوات في البيت الأبيض".

وأضاف: "لقد أصيب جونسون بأزمة قلبية كادت أن تودي بحياته عام 1955، وكان لعائلته تاريخ من أمراض القلب القاتلة، ولم يكن يريد أن يضع البلاد في نفس النوع من الأزمة التي مرت بها مع وفاة فرانكلين روزفلت المفاجئة عام 1945، وإصابة وودرو ويلسون بالسكتة الدماغية في 1919، التي تركته عاجزا"، وفق تعبيره.