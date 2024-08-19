قال الجيش الأوكراني إن قواته تعرضت لعشرات الهجمات من القوات الروسية، الاثنين، في أنحاء بلدتيْ "توريتسك" و"بوكروفسك" في شرق أوكرانيا.

وجبهة "بوكروفسك" هي المنطقة التي تشهد أشد المعارك في شرق أوكرانيا، حيث وردت أنباء عن وقوع عدد قياسي من الاشتباكات الأسبوع الماضي.

وذكر الجيش الروسي، في بيان له، أنه وقع، يوم الاثنين، 63 اشتباكاً، في أنحاء "بوكروفسك"، وهي مركز لوجستي.

وباتت القوات الروسية المهاجمة تحقق تقدماً ملحوظاً على حساب القوات الأوكرانية المحاصرة، وفق "رويترز".

وأضاف الجيش في بيان أن القوات الروسية هاجمت القوات الأوكرانية 21 مرة على مدار اليوم في منطقة "توريتسك"، مع استمرار بعض الهجمات بعد حلول الليل.

وشنت أوكرانيا هجومها المفاجئ على المنطقة الروسية في 6 أغسطس/ آب، وهو أكبر غزو تتعرض له روسيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتقول القيادة العسكرية في كييف إن عملية تهدف إلى إنشاء "منطقة عازلة" واستنزاف آلة الحرب الروسية.