أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا مستعدة للعمل مع أي رئيس أمريكي يكون منفتحا على الحوار.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك "سنعمل مع أي زعيم أمريكي، وسنبقى على استعداد للعمل مع أي زعيم ينتخبه الشعب الأمريكي، ويكون على استعداد للدخول في حوار يقوم على المساواة والاحترام المتبادل"، وفق فرانس برس.

وجاء كلام لافروف ردا على سؤال حول العلاقات بين موسكو وواشنطن إذا أعيد انتخاب دونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر رئيسا.

أخبار ذات علاقة روسيا تكشف: هذا ما جنيناه من ترامب عندما كان رئيسا

وكان المرشح الجمهوري ترامب قد صرّح في أيار/مايو 2023 إنه يستطيع إنهاء الحرب في أوكرانيا "خلال 24 ساعة" في حال عودته إلى البيت الأبيض.

ويتعرض ترامب لهجوم متكرر من قبل الديموقراطيين باعتباره متساهلا مع روسيا.

وكثيرا ما تحدث بإعجاب عن الرئيس فلاديمير بوتين، وقال لافروف "لقد عملنا مع الرئيس ترامب".

وأشار أن عقوبات أمريكية فُرضت على موسكو أثناء وجود ترامب في السلطة، لكن "في ذلك الوقت كان هناك حوار بيننا وبين واشنطن على أعلى المستويات. وفي الوقت الحالي لا يوجد مثل هذا الحوار".

وعندما سئل عن المرشح لمنصب نائب الرئيس السناتور جاي دي فانس، المعارض الشرس للمساعدات الأمريكية لأوكرانيا، أشاد لافروف بموقفه.

وأضاف "إنه مؤيد للسلام ولإنهاء المساعدة التي يتم تقديمها، ولا يسعنا إلا أن نرحب بذلك، لأن هذا ما نحتاج إليه (...) التوقف عن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا بالكامل وبعد ذلك ستنتهي الحرب".