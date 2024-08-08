دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الكاميرون إلى مراجعة قانون مكافحة الإرهاب الذي تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه يُستغل لإسكات المعارضة.

وبحسب "رويترز"، طالب تورك بتحسين الوصول إلى منطقتين انفصاليتين مضطربتين في الكاميرون.

وتخوض فصائل من الميليشيات الانفصالية معارك ضد القوات الحكومية في المنطقتين الناطقتين باللغة الإنجليزية في الكاميرون منذ عام 2017؛ ما حصد أرواح الآلاف وأجبر ما يقرب من 800 ألف على النزوح.

وقال تورك بعد زيارة استمرت يومين للكاميرون "أدعو الحكومة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من النزاع".

وأضاف "أحث الحكومة أيضاً على مراجعة قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 في هذا الصدد".

ووصفت منظمة العفو الدولية هذا القانون، الذي يسمح بعقوبة الإعدام، بأنه قمعي. وتقول إنه يقيد الحقوق التي يحميها دستور الكاميرون.

وفي تقرير صدر عام 2022، وجدت منظمة العفو الدولية أن غالبية الأشخاص المسجونين من المنطقتين الناطقتين بالإنجليزية حُكم عليهم بعقوبات بموجب هذا القانون.

وفي عام 2017، حُكم على صحفي بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الإرهاب بموجب التشريع.