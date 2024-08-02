رحّلت السلطات الألمانية خطيبا إيرانيا اتهمته بـ"نشر أيديولوجية النظام الإيراني ودعم ميليشيا حزب الله اللبنانية، والعمل ضد الدستور الألماني"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وذكر موقع "إيران إنترناشونال" أنه تم ترحيل خطيب مركز هامبورغ الإسلامي، ناصر نيكنيجاد، من ألمانيا، بعدما حظرت حكومة برلين أنشطة هذه المراكز، الأربعاء 24 يوليو الماضي.

وبحسب الموقع، تم توقيف نيكنيجاد وزوجته في مطار برلين، قبل ثلاثة أسابيع من إغلاق المراكز الإسلامية التابعة لإيران في ألمانيا، عندما عادا من الإجازة، وتم ترحيلهما إلى إيران من المطار نفسه.

وقال إن نيكنيجاد دخل في شجار مع شرطة المطار، بعد أن أدرك أنه غير مسموح له بدخول ألمانيا.

وحظرت الحكومة الألمانية، في بيان لها في 24 يوليو تموز، أنشطة مركز هامبورغ الإسلامي، وعدد من المراكز الإسلامية الأخرى المرتبطة به.

وبعدما أغلقت الشرطة الألمانية المراكز الإسلامية المرتبطة بطهران، قامت الخارجية الإيرانية باستدعاء السفير الألماني في إيران، هانز أودو موتسيل، وتقديم مذكرة احتجاج.

وقامت الشرطة الألمانية بمداهمة 53 مقرًا تابعًا لهذه المراكز في جميع أنحاء ألمانيا، بهدف التفتيش والتحقيق.

وكانت الشرطة الألمانية قد شنت مداهمات واسعة النطاق على مكاتب مركز هامبورغ الإسلامي، تم في أعقابها إلغاء عضوية المركز في المجلس المركزي لمسلمي ألمانيا، في نوفمبر تشرين الثاني 2023.

ويخضع المركز الإسلامي في هامبورغ، المعروف أيضًا باسم "المسجد الأزرق" و"مسجد الإمام علي"، منذ فترة طويلة لمراقبة وكالة المخابرات الداخلية الألمانية.