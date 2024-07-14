كيف علقت إيفانكا ترامب على واقعة استهداف والدها؟

علّقت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بكلمات مؤثرة، على واقعة إطلاق النار على والدها في بنسلفانيا، بهجوم شنه مسلح أثناء تجمع انتخابي، أمس السبت.

وقالت إيفانكا في تغريدة على صفحتها في منصة (إكس): "أشكركم على محبتكم وصلواتكم من أجل والدي والضحايا الآخرين الذين سقطوا اليوم في أعمال العنف العبثية في ولاية بنسلفانيا".

وأضافت: "أنا ممتنة لجهاز الخدمة السرية وجميع ضباط إنفاذ القانون الآخرين على إجراءاتهم السريعة والحاسمة اليوم. وأواصل الصلاة من أجل بلدنا".

وختمت بالقول: "أحبك يا أبي، اليوم ودائمًاً".