اعتبرت الكاتبة الإسرائيلية سيما كدمون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخوض صراع مصالح، ويقود البلاد إلى حروب غير ضرورية يمكن حلها بطريقة أخرى، معرّضاً حياة الرهائن للخطر.

وأكدت الكاتبة في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن نتنياهو يعرّض حياة 115 مختطفًا للخطر عن عمد، عندما يمنع التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن.

وأشارت الكاتبة كدمون أن نتنياهو يعرض أيضًا الجمهور الإسرائيلي بأكمله للخطر، مع استمرار الحرب في قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر، مبينة أنه إذا اعتمد الأمر على قرار نتنياهو، فلن تنتهي الحرب.

وأوضحت أن نتنياهو نجح في ترهيب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس الموساد دافيد برنيع، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.

ولفتت الكاتبة الإسرائيلية إلى أن نتنياهو لم يكن مخطئًا عندما وصف رؤساء المنظومة الأمنية الإسرائيلية بـ"الضعفاء"، واقترح عليهم الضغط على رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" داخل قطاع غزة، يحيى السنوار، بدلًا من الضغط عليه.

وذكرت أنه بعد نشر تسريبات عن لقاء نتنياهو وفريق المفاوضات بشأن صفقة الرهائن، تبين أنه كان هُناك إجماع في ذلك اللقاء بين وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان، ورئيس "الشاباك"، ورئيس الموساد، والمسؤول عن ملف الأسرى والمفقودين في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون، على أن نتنياهو غير مهتم بتنفيذ صفقة الرهائن.

وأضافت الكاتبة أن رؤساء المنظومة الأمنية يعتقدون أن نتنياهو لا يريد صفقة، وأن تحركاته تهدف إلى إفشالها لدوافع خارجية، وهُناك أحاديث جانبية بشأن الفجوة العميقة بين رؤساء المنظومة الأمنية ونتنياهو، وليس هُناك أي عذر في تسريب أحاديثهم عن نتنياهو من دون الكشف عن هوياتهم سوى أن رئيس الوزراء نجح في ترهيبهم.