الاتحاد الأوروبي: كل دولة قادرة على السماح باستهداف العمق الروسي

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن قرار السماح لأوكرانيا باستخدام السلاح الغربي لاستهداف العمق الروسي يعود لكل دولة على حدة.

وأضاف قبيل اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين الجمعة، في بروكسل: "كل دولة تمتلك حق تحديد القيود على استخدام أوكرانيا عتادها الهجومي في عمق روسيا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة سبوتنيك.

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وأضاف أن دول الاتحاد تخطط لرفع مستوى تدريب القوات الأوكرانية إلى أكثر من 60 ألف جندي، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

ورغم ذلك، أكد أن الاتحاد ليس طرفًا في الحرب ضد موسكو، لكنه يدعم كييف في الدفاع المشروع عن سيادتها.