"خدعة زائفة"‎.. زيلينسكي يستخف بتهديدات الانتقام الروسية (فيديو)

قلّل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، من تهديدات الكرملين، معتبراً أن التهديدات الانتقامية المتوالية بعد هجوم قواته على منطقة "كورسك" الروسية "خدعة زائفة".

وحثّ الرئيس الأوكراني حلفاء بلاده الغربيين على تخفيف القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الموردة من الخارج. وفق وكالة "رويترز".

وفي حديثه أمام مجموعة من الدبلوماسيين الأوكرانيين، اختص زيلينسكي بالذكر مجموعة من الدول الحليفة التي زودت بلاده بأسلحة بعيدة المدى، لكنها اشترطت على كييف عدم استخدامها في عمق روسيا، خوفاً من تجاوز "الخطوط الحمراء" التي حددها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأضاف: "إننا نشهد تحولاً أيديولوجيا كبيراً، وإن المفهوم الساذج والوهمي لما يسمى بالخطوط الحمراء فيما يتعلق بروسيا، الذي هيمن على تقييمات الحرب من قبل بعض الشركاء، قد انهار هذه الأيام".

وأردف زيلينسكي: "لو رفع الشركاء القيود الحالية على استخدام الأسلحة على الأراضي الروسية ما كنا لنحتاج إلى الدخول فعلياً إلى منطقة كورسك لحماية تجمعاتنا السكنية على الحدود، والقضاء على قدرة روسيا على العدوان".

واستدرك قائلاً: "لكننا في الوقت الحالي لا نستطيع استخدام كل الأسلحة المتاحة لدينا، والقضاء على الإرهابيين الروس أينما كانوا".

ورغم توغلها في روسيا، ما تزال القوات الأوكرانية في موقف دفاعي في أماكن أخرى. فهي تواجه معركة لحماية مدينة "بوكروفسك" الإستراتيجية في شرقي البلاد.

وتقدمت القوات الروسية بشكل مطّرد في الأسابيع الأخيرة في قتال عنيف مستمر منذ أكثر من عامين منذ انطلاق الحرب الروسية.

في المقابل، قال نيكولاي باتروشيف أحد مساعدي بوتين، الجمعة، إن الغرب وحلف "الناتو" ضالعان بشكل مباشر في التخطيط لهجوم أوكرانيا على منطقة "كورسك" الروسية.

لكنّ الولايات المتحدة والقوى الغربية، الحريصة على تجنب أي مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، تقول إن أوكرانيا لم تخطرها مسبقاً بتوغلها داخل روسيا.

ونقلت صحيفة "إزفستيا" الروسية عن باتروشيف قوله إنه "تم التخطيط للعملية في منطقة كورسك بمشاركة أيضاً من حلف شمال الأطلسي والمخابرات الغربية".

وأضاف: "لولا مشاركتها ودعمها المباشر لما غامرت كييف بالدخول إلى الأراضي الروسية".