نشر منفذ عملية إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، توماس ماثيو كروكس، عبارة على على منصة الألعاب الشهيرة Steam: "سيكون يوم 13 يوليو هو العرض الأول لي، شاهدوا ما سيحدث".

ولم يبين المصدر لشبكة "سي أن أن"، ما إذا كان كروكس كان قد شارك منشورات أخرى على المنصة، أو وقت نشر هذه العبارة.

أخبار ذات علاقة إدانات عربية واسعة لمحاولة اغتيال دونالد ترامب

وكان كروكس قد زار موقع تجمع دونالد ترامب مرتين، وكان هاتفه الخلوي يحتوي على صور لكل من ترامب والرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وفقا لمسؤولين أمريكيين تحدثوا للشبكة.

وأضاف المسؤولون أن سجل بحث منفذ محاولة الاغتيال الفاشلة يتضمن تواريخ المؤتمر الوطني الديمقراطي، بالإضافة إلى مناسبات ترامب المستقبلية.

من جانبه لم يعثر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي على أي معلومات سياسية أو أيديولوجية حول منفذ عملية إطلاق النار، وفقًا لنائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، بول أباتي.