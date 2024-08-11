أفاد بيان لوزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانغ يي قال في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني اليوم الأحد، إن بكين تدعم طهران في الدفاع عن "سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية".

وكرر وانغ خلال الاتصال إدانة بكين لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران يوم 31 يوليو/ تموز، قائلا إن الضربة انتهكت سيادة إيران، وهددت الاستقرار الإقليمي.

وتتهم إيران وحركة حماس إسرائيل باغتيال هنية، ولم تعلن إسرائيل، أو تنفِ المسؤولية عن قتله، الذي أثار مخاوف من تحول الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وتوعدت إيران بإنزال "عقاب صارم" بإسرائيل بسبب عملية الاغتيال.

ووفق وكالة "رويترز" فقد نقل بيان وزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله لباقري كني إن اغتيال هنية "قوَض بشكل مباشر عملية التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في غزة وقوَض السلام والاستقرار في المنطقة".

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وأضاف وانغ بحسب البيان "الصين تدعم إيران في الدفاع عن سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية وفقا للقانون، وفي جهودها الرامية للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، وهي مستعدة للحفاظ على تواصل وثيق مع إيران".

ورشح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم، عباس عراقجي لتولي منصب وزير الخارجية، وكان عراقجي كبير المفاوضين في المحادثات النووية بين طهران والقوى العالمية من عام 2013 إلى عام 2021.