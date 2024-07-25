رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن سياسة بريطانيا تجاه إسرائيل، التي كانت تتماشى منذ فترة طويلة مع السياسة الأمريكية، باتت تنحرف عنها بعيدًا.

ورجحت الصحيفة، استنادًا إلى آراء مسؤولين، أن تسحب الحكومة البريطانية الجديدة اعتراضاتها على سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت إلى أنه، على مدى عشرة أشهر، تحركت حكومة المحافظين في بريطانيا بشكل متسق تقريبًا مع الولايات المتحدة في ردها على الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وقالت: "الآن، في ظل حكومة حزب العمال الجديدة، تبتعد بريطانيا عن أقرب حلفائها في الصراع".

وبحلول نهاية هذا الأسبوع، من المتوقع أن يتخلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن اعتراضات الحكومة السابقة على سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بحسب "شخصين مطلعين" على مداولات الحكومة، تحدثا للصحيفة، بشرط عدم الكشف عن هويتهما.

تمويل الأونروا

ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن بريطانيا قالت إنها ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعد أن خلصت إلى أن الوكالة اتخذت خطوات لضمان استيفائها أعلى معايير الحياد.

وتأتي هذه الخطوة، رغم استمرار الحكومة الإسرائيلية باتخاذ موقف متشدد من الوكالة قد يصل إلى وسمها بالإرهاب، واتهام عشرات من موظفي الوكالة بلعب دور في هجوم الـ7 من أكتوبر.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوات مجتمعة تُظهر أن الحكومة البريطانية مستعدة لممارسة المزيد من الضغوط على نتنياهو؛ بسبب الرد العسكري الإسرائيلي القاسي في غزة. كما تظهر أن ستارمر، المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان، يهتم بالمؤسسات القانونية الدولية أكثر من الولايات المتحدة.

شحنات الأسلحة

ولفتت الصحيفة، وفق محللين، إلى أن الحكومة البريطانية الجديدة لم تفرض إجراءات ملموسة مثل وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال مسؤولون إنهم ينتظرون نتائج المراجعة القانونية لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تنتهك قوانين حقوق الإنسان.

ورأت "نيويورك تايمز" أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد يرسم مساره الخاص بشأن الصراع الذي أثار حفيظة الزعماء الغربيين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز.

وخلصت إلى القول إن تحالف بريطانيا الوثيق مع الولايات المتحدة كان على الدوام سببًا في حدوث صدع بين حزب العمال والعديد من أنصاره، الذين طالبوا بدعوة بريطانية أسرع لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.