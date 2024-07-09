تحذير استخباراتي من استغلال إيران احتجاجات داعمة لغزة في أمريكا

اتهم البيت الأبيض الأمريكي، الثلاثاء، إيران بمحاولة استغلال احتجاجات في الولايات المتحدة مؤيدة للفلسطينيين وداعمة لغزة.

ووصف البيت الأبيض هذا السلوك بأنه "غير مقبول"، وذلك عقب تحذير أكبر مسؤولة مخابرات من أن إيران تحاول إثارة الشقاق في المجتمع الأمريكي، وفق "رويترز".

وجاء في التحذير، الذي أصدرته أفريل هاينز مديرة المخابرات الوطنية، الثلاثاء، أن أشخاصاً، على صلة بحكومة إيران، قالوا إنهم نشطاء عبر الإنترنت، سعوا إلى الحث على احتجاجات تتعلق بغزة وقدموا للمحتجين دعما ماليا.

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض، في إفادة صحفية، إن "حرية التعبير أمر مهم للديمقراطية الأمريكية، لكن من واجب الحكومة أيضاً تحذير المواطنين من عمليات التأثير الأجنبي".

وقالت: "يسعى أمريكيون من جميع الأطياف السياسية بنوايا حسنة إلى التعبير عن آرائهم المستقلة بشأن الصراع في غزة. وعندما تُمارس حرية التعبير عن آراء مختلفة بصورة سلمية فإنها ضرورية لديمقراطيتنا".

وأضافت: "وفي الوقت نفسه، تضطلع الحكومة الأمريكية بواجب تحذير الأمريكيين من تأثيرات أجنبية خبيثة... سنواصل كشف محاولات تقويض ديمقراطيتنا في مجتمعنا مثلما نفعل اليوم".

وقال مسؤول في مكتب مديرة المخابرات الوطنية إن "التحذير بشأن إيران أظهر كيف حاولت الدول الاستفادة من القضايا المثيرة للخلاف في الفترة التي سبقت الانتخابات لإحراج الولايات المتحدة وتأجيج الانقسام الاجتماعي".

وأضاف المسؤول أن "إيران لديها مصلحة منذ فترة طويلة في استغلال التوترات السياسية والاجتماعية الأمريكية، بما في ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال المسؤول: "على وجه الخصوص، نحن نراقب الجهات الإيرانية التي تسعى إلى تأجيج التوترات بشأن الصراع بين إسرائيل وغزة".