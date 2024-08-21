ابنة زوج كامالا هاريس تتحدث عن "العائلة السعيدة" (فيديو)

تحدثت إيلا دوغ إمهوف، ابنة زوج نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الديمقراطيين للبيت الأبيض عن علاقتها بهما.

وكان دوج إيمهوف، نشر فيديو لنجليه إيلا وكول، تحدَّثا فيه عن علاقتهما بوالدهما وزوجته هاريس.

ووفق الفيديو الذي نشره الأب على "إكس" قدَّم كول إيمهوف شقيقته الصغرى بالقول: "هذه أختي إيلا إمهوف"، ليسألها عن والدها لتجيب بالقول: "أعتقد أنه رجل متمكن جدًا"، مضيفة: "سنرى ذلك في خطاباته، وأشعر بأنني حينها سأبكي".

وحين ظهرت هاريس في التلفزيون قالت إيلا: "عندما أراهما أشعر أنهما والداي"، حتى ظهر والدها لتقدمه الابنة، قائلة: "مستر الولايات المتحدة الأمريكية"، وركضت عليه لتعانقه وهي تصيح بالقول: "أبي".

وتحدث الثلاثة مع الأب حول استعداده لإلقاء خطاب لدعم كامالا هاريس خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو.

وألقى دوغ إمهوف (59 عامًا) خطابًا خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو، أمس الثلاثاء.

وشكر دوغ زوجته، وعبّر لها عن "حبه العميق"، قائلاً: "أنا فخور بالطريقة التي تناضلين بها من أجلنا كلنا"، لترد عليه كامالا هاريس: "أحبك يا دوغ".

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يذكر أن إيمهوف وهاريس تزوَّجا في أغسطس 2014. وكان في ذلك الوقت محاميًا في لوس أنجلوس، وكانت هي تشغل منصب المدعي العام في كاليفورنيا.

أما إيلا إيمهوف، (25 عامًا)، فهي خريجة مدرسة بارسونز للتصميم، وتمكنت من توقيع صفقات مع علامات تجارية وعقود عرض أزياء مع شركات متعددة، وبدأت شركتها الخاصة في العام 2021.

ورغم أن والدها يهودي الديانة، إلا أنها لم تنشأ كيهودية، في كنف والدها مع شقيقها الأكبر كول، في كاليفورنيا بعد انفصاله عن أمهما العام 2008.