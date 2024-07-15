"الوحدة".. كلمة السر التي تجمع بين المتنافسين بايدن وترامب بعد واقعة بنسلفانيا

دعا جو بايدن ودونالد ترامب الأحد الأمريكيين إلى الوحدة بعد نجاة الرئيس الجمهوري السابق من محاولة اغتيال خلال تجمّع انتخابي في بنسلفانيا قال مكتب التحقيقات الفدرالي إنه يعتبرها "عملا إرهابيا داخليا محتملا".

وقال الرئيس الديموقراطي الذي ألقى كلمة مقتضبة من البيت الأبيض الأحد "يجب علينا أن نتّحد بصفتنا أمّة لإظهار ما نحن عليه"، مشيرا إلى أنه أجرى "محادثة قصيرة لكن جيّدة" مع ترامب.

وأوضح بايدن "ليست لدينا أيّ معلومات حتى الآن عن دوافع منفّذ الهجوم. نعرف من هو. أدعو الجميع إلى عدم إطلاق افتراضات بشأن دوافعه أو انتماءاته".

وأضاف أنه طلب إجراء "تحقيق مستقلّ" في الظروف المحيطة بمحاولة اغتيال ترامب.

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من جهته، دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى الوحدة و"تحدي الشر" بعد نجاته من محاولة اغتيال.

وفي منشور على منصة " تروث سوشيال" التابعة له، أعرب ترامب، عن امتنانه للدعم الذي حصل عليه بعد محاولة الاغتيال، قائلًا: "لن نخاف، ولكن بدلاً من ذلك سنظل صامدين في إيماننا ومتحديين في مواجهة الشر".

ودعا ترامب إلى الوحدة الوطنية والقوة، وحث الأمريكيين على الوقوف معا وإظهار شخصيتهم الحقيقية.

وأضاف: "في هذه اللحظة، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقف متحدين، وأن نظهر شخصيتنا الحقيقية كأمريكيين، وأن نبقى أقوياء ومصممين، ولا نسمح للشر بالانتصار".

واختتم حديثه بالقول: "أحب بلادنا، وأحبكم جميعا، وأتطلع إلى التحدث إلى أمتنا العظيمة هذا الأسبوع من ولاية ويسكونسن".

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في سياق ذي صلة، أفاد مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) الأحد بأنّ مُطلق النار تحرّك بمفرده، موضحا أن المحقّقين لم يُحدّدوا حتى الآن "توجها ايديولوجيا" لديه.

وأضاف ريفن روجيك عنصر الشرطة الفدرالية في بنسلفانيا "تفيد المعلومات التي لدينا بأنّ مطلق النار تحرّك بمفرده"، مشيرا إلى أن السلاح الذي استُخدم هو بندقية نصف آلية طراز "إيه آر 556" تم شراؤها في شكل قانوني.

من جهته، قال روبرت ولز، مساعد مدير قسم مكافحة الإرهاب في "إف بي آي"، "نحن نحقّق في (الواقعة) باعتبارها محاولة اغتيال، لكننا نحقق فيها أيضا باعتبارها عملا إرهابيا داخليا محتملا".

ووقع الحادث بينما كان الرئيس السابق يُلقي خطابا أمام حشد من مؤيّديه في تجمّع انتخابي في ولاية بنسلفانيا السبت، ما من شأنه أن يزيد حدّة التوتر السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسيّة في تشرين الثاني/نوفمبر.